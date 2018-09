Il Real Madrid batte la Roma 3-0. Isco, Bale, Diaz: il dopo Ronaldo suona la sinfonia bianca

La Roma s’inchina ai Jugones. È troppo forte, allo stato attuale, il Real Madrid che spazza via subito ogni futile remora sul dopo Ronaldo e il nuovo corso Lopetegui, anzi è una squadra più corale in cui Isco, Bale, Modric, Kroos, chi spinge, chi ripiega e chi subentra - stasera, per la cronaca, Asensio Ceballos e il nuovo 7 Mariano Diaz - splendono all’unisono. Suonano una bellissima sinfonia bianca, per tutti tranne che per il pubblico giallorosso.

La cronaca

Nicolò Zaniolo è nato il 2 luglio 1999 e debutta con la maglia della Roma in Champions League: era accaduto a Daniele De Rossi che fece il suo esordio a diciotto anni, il 30 ottobre 2001, entrando al posto di Tomovic in Roma-Anderlecht (1-1). Quello dei giallorossi è di fatto un 4-1-4-1 ma la Roma è subito in balia del movimento incessante dei Blancos che, dopo una manciata di secondi, mette Bale davanti alla porta. Il gallese spreca di poco la prima chance e Olsen salva il risultato finché può - chiudendo lo specchio a Isco, volando su uno stacco di Ramos e ancora sul tiro di Isco - mentre De Rossi è provvidenziale in tackle ma commette il fallo che, allo scadere del primo tempo, sblocca il risultato perché Isco - su punizione al Bernabeu, vedi Spagna-Italia - non sbaglia mai.

Isco Alarcón, Real Madrid-Roma, Champions LeagueGetty Images

Nel secondo tempo si vede qualcosa con le parate di Keylor Navas "portiere di Champions" su Under e Dzeko, ma la Roma non alza mai il pressing, perde un tempo di gioco nelle ripartenze e le sue transizioni, al netto delle grandi prove di Varane e Casemiro, hanno sempre un fondo d'errore. La ripresa è soprattutto di Bale che centra la traversa e sfiora un altro gol prima di segnarne uno bellissimo, servito in corsa dal "solito" Modric, calciando in corsa un mancino rasoterra che batte Olsen sulla diagonale. Per la Roma, Olsen chiude sulla scivolata di Modric, Navas salva in uscita sull'inserimento di De Rossi: sono loro i migliori giallorossi. Altra meraviglia - la veronica di Asensio con no-look - altro gol, l'ultimo, di Mariano Diaz appena entrato: l'attaccante dominicano rientra al limite e gira un bellissimo destro sotto l'incrocio di Olsen. Giusto che, alla prima di Champions senza Ronaldo, segni il nuovo 7 del Bernabeu.

La statistica

12. Nel coro dei Blancos, c'è una certa connessione fra Modric e Gareth Bale perché quello di stasera è il 12esimo assist servito dal croato al suo avanti gallese.

Gareth Bale in azione contro Kolarov nel corso di Real Madrid-Roma in Champions LeagueGetty Images

Il tweet

Il migliore

Isco. Predica calcio a tutto campo, aprendo le danze con punizione pennellata dal limite dell’area, imbeccando i compagni senza soluzione di continuità con filtranti in stile playstation.

Il peggiore

Federico Fazio. Svagato e inconsistente al Bernabeu: pessima recita e più in generale pessimo avvio di stagione per il comandante. Per il bene della Roma dovrebbe ritrovarsi al più presto.

Il Real Madrid festeggia il primo gol siglato da Isco in Champions League contro la RomaEurosport

Il tabellino

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric (85' Ceballos); Bale (72’ Mariano Diaz), Isco, Benzema (62’ Asensio). Allenatore: Julen Lopetegui

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Zaniolo (54’ Pellegrini), Nzonzi (70’ Schick); Ünder, Dzeko, El Shaarawy (62’ Perotti). Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Gol: Isco 45’, Bale 58’, Mariano Diaz 90'

Ammoniti: De Rossi, Dzeko