Infarto in allenamento per Casillas: ricoverato in ospedale ma è fuori pericolo

Il 37enne Iker Casillas (ne compirà 38 il 20 maggio) è stato colpito da un infarto durante l’ultimo allenamento del Porto, con la squadra che si stava preparando per il match di sabato 4 maggio contro Aves, sfida cruciale nella battaglia per il titolo con il Benfica.

Il giocatore è stato immediatamente trasportato in ospedale dove è stato ricoverato. Sottoposto a una procedura d'urgenza, Casillas è comunque fuori pericolo e sarebbe cosciente. Un brutto spavento per l’ex portiere del Real Madrid che ora osserverà un lungo periodo di riposo, in attesa di conoscere i motivi che lo hanno portato a questo infarto.

Carriera finita?

Considerando che a maggio spegnerà le 38 candeline, Casillas potrebbe anche aver chiuso la propria carriera agonistica. Carriera che lo ha visto vincere con il Real Madrid 5 volte la Liga, 2 volte la Coppa del Re, 4 volte la Supercoppa di Spagna, 2 volte la Coppa Intercontinentale, 1 Mondiale per club, 2 volte la Supercoppa europea e 3 volte la Champions League, compresa la Décima con Carlo Ancelotti. Ha vinto anche in Portogallo, con i trionfi in campionato e nella Supercoppa con il Porto. Senza dimenticare poi quanto fatto con la Nazionale spagnola: due titoli Europei vinti (2008 e 2012) e un Mondiale vinto (2010) tutti con la fascia da capitano. Casillas ha anche il record di presenze in Champions League con 177 caps tra il 1999 e il 2019 con le maglie di Real Madrid e Porto.