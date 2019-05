Comunque vada a finire la Champions League, a prescindere da chi si laureerà campione d'Europa, la stagione 2018-19 avrà un marchio indelebile: quello dell'Ajax di Erik Ten Hag. Difficile, se non impossibile, trovare precedenti simili nella storia recente (e non) del calcio: siamo di fronte a una squadra formata da talenti cresciuti in casa, che gioca un calcio nuovo e incantevole, e che soprattutto è destinata a terminare il suo brevissimo ciclo già quest'anno. Perché di Ajax forti ne vedremo altri, è fuori discussione, ma con altri interpreti e su un altro spartito: in estate i lancieri perderanno con ogni probabilità i loro giocatori simbolo, da De Ligt a De Jong passando per Van De Beek, e dovranno necessariamente reinventarsi. Squadra che vince non si cambia, si dice di solito. Squadra che vince perde i suoi pezzi pregiati, si può dire nel caso dell'Ajax.

Il capitano dell'Ahax Matthijs De Ligt, pezzo pregiato del mercato estivo 2019Getty Images

Questo Ajax è tra le più grandi di sempre?

La risposta può apparire esagerata, ma non può che essere un sì, indipendentemente dai risultati che questa squadra saprà ottenere nell'ultima parte della stagione. È un sì perché questo Ajax ha rappresentato una ventata di novità attesa da tempo. È un sì perché la squadra di Ten Hag - con un portafogli decisamente più piccolo rispetto alle grandi d'Europa - ha disputato una Champions da applausi approdando strameritatamente in semifinale: ha tenuto testa al Bayern Monaco nella fase a gironi, ha umiliato il Real Madrid campione in carica al Bernabeu e ha fatto fuori la Juventus di Cristiano Ronaldo ai quarti giocando il secondo tempo della sfida di ritorno con una qualità che difficilmente dimenticheremo. È un sì perché, quando si parla di squadre come queste, il risultato finale conta relativamente: ricordiamoci della grande Olanda degli anni Settanta, non vinse nulla ma se ne parla ancora adesso. Fatte le dovute proporzioni, l'Ajax 2019 ha avuto l'enorme merito di farci vedere un calcio diverso.

Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax, con la Coppa d'OlandaGetty Images

La possibilità di centrare uno storico Triplete

Se è vero, quindi, che i risultati contano relativamente nella filosofia Ajax, è altrettanto vero che De Ligt e compagni potrebbero realizzare uno storico Triplete che - a maggior ragione - li proietterebbe nel gotha del calcio. I lancieri hanno già vinto la Coppa d'Olanda riportando un titolo ad Amsterdam che mancava da 5 anni. Sono in semifinale di Champions e, dopo l'1-0 dell'andata a Londra contro il Tottenham, hanno buone probabilità di centrare una finale che manca da 23 anni. Sono in testa alla classifica di Eredivisie a pari punti con il PSV Eindhoven a 2 giornate dalla fine e con una differenza reti nettamente favorevole. Insomma, in casa Ajax ci si diverte e si fa strada sia in patria che in Europa: difficile davvero pretendere qualcosa di più e di meglio da questo gruppo.

A un passo dalla finale di Madrid

La semifinale di ritorno alla Johan Cruijff Arena contro il Tottenham sarà la classica prova di maturità per la squadra di Ten Hag che, a differenza di quanto era accaduto nei turni precedenti, si presenta all'appuntamento con i favori del pronostico soprattutto dopo il successo di misura dell'andata. Basta un pareggio per centrare la finale, ma risulta evidente che speculare sul risultato non rientra tra le prerogative di De Ligt e compagni. Sarà interessante capire se e in che modo l'Ajax saprà gestire la pressione che inevitabilmente si farà sentire: un altro banco di prova decisivo per una squadra che ha avuto fretta di diventare grande.