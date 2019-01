Jose Mourinho racconta: "Quando mi nascosi nel cesto della biancheria in Chelsea-Bayern"

È un José Mourinho in versione storyteller quello che ai microfoni di Bein Sport racconta un aneddoto davvero esilarante, ovvero la storia di quando l’allenatore portoghese si nascose in un cesto della biancheria per istruire a dovere i giocatori del Chelsea nello spogliatoio dello Stamford Bridge prima del fischio d’inizio dell’andata del quarto di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Era il 6 aprile del 2005 e lo Special One era squalificato per via degli insulti all'arbitro Fisk nel precedente turno: così si è inventato questo escamotage con un complice speciale..

" È vera la storia del cesto della biancheria? "

" Sì. "

" Di chi fu l’idea? "

" Non so di chi fu l’idea, ma mi ricordo la cosa fondamentale: Chelsea-Bayern Monaco di Champions League, dovevo essere con i miei giocatori e l’ho fatto, certamente. (Rivolto ad Hasselbaink, ex attaccante del Chelsea) Ricordi Stuart Bannister, magazziniere del Chelsea, lo smilzo? Sono andato nello spogliatoio durante il giorno. Sono lì da mezzogiorno e il match si sarebbe giocato alle 8. Voglio essere negli spogliatoi quando i giocatori arrivano e nessuno mi vede nel corso della giornata. Il problema è lasciare lo spogliatoio dopo. Così Stuart mi nasconde nel cesto, ma quello più duro, il cesto di metallo. Avevo solo un piccolo spiraglio per poter respirare, il cesto era appena aperto. Ma quando Staurt ha portato fuori il cesto un uomo della UEFA si aggirava perchè aveva sentito che io mi ero nascosto, così Staurt chiude il cesto. Ma così non potevo respirare e quando ha riaperto il cesto stavo morendo! Ero davvero claustrofobico, lo giuro! "