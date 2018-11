Juve, arriva il Valencia: Ronaldo medita vendetta, ma l’uomo-Champions fin qui è Dybala

Mentre Cristiano Ronaldo si gode i primi record in maglia juventina e medita la sua personale vendetta al Valencia, Massimiliano Allegri prepara il rientro in campo anche di Paulo Dybala.

Già perché la squalifica in Champions dell’asso portoghese ha paradossalmente spostato fin qui i riflettori, in coppa, sui movimenti de La Joya. Un Dybala a lungo in difficoltà nella scorsa stagione proprio nelle infrasettimanali di Champions, ma che ha invece trovato dalle notti europee, quest’anno, terreno di conquista.

Con un Ronaldo per 3 giornate impossibilitato a prendersi il palcoscenico, lo show juventino in Europa è stato fin qui a marca Dybala. Con 4 gol in 3 partite giocate – tripletta allo Young Boys e rete della vittoria a Old Trafford – è nelle giocate dell’argentino che la Juventus ha fin qui raccolto le principali gioie europee.

Un Dybala quasi più sereno in campo, come se la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo lo avesse deresponsabilizzato da quel compito – essere decisivo – che ora verte sulle ben più larghe spalle del portoghese. Fattori indiretti che dunque stanno aiutando l’argentino, che dopo il primo gol in maglia albiceleste e il successivo turno di riposo contro la SPAL, è pronto a riprendersi il campo per far di nuovo coppia con portoghese.

Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, insieme, con la maglia della Juventus durante la stagione 2018/19Getty Images

Mentre Ronaldo cercherà così la sua vendetta dopo il clamoroso rosso dell’esordio a Valencia – prima espulsione in Champions in tutta la carriera! – Dybala proverà a proseguire il suo momento positivo in questo avvio di stagione. Nei quattordici gettoni complessivi raccolti fin qui dall’argentino in poco più di 1000 minuti in campo tra tutte le competizioni, la Juventus ha ottenuto da Dybala 6 gol e un assist. Numeri più che discreti se si ripuliscono attraverso un filtro indispensabile per analizzare correttamente le cose: ovvero la molteplicità di opzioni offensive disponibili in casa bianconera.

Ecco perché fin qui è stato Dybala il vero uomo di coppa della Juventus, ed ecco perché Massimiliano Allegri si sta coccolando l’argentino più di quanto non abbia fatto in passato. Nelle parole del tecnico livornese dall’inizio della stagione a oggi, c’è sempre stata grande attenzione per un aggettivo positivo in più destinato al capitolo Dybala.

Video - Allegri: "Dybala deve mettersi in discussione, ma su di lui troppe pressioni" 00:59

Allegri sembra aver infatti colto l’influenza positiva che la presenza di Ronaldo ha avuto sulla Joya; e la conseguente deresponsabilizzazione ha triplicato il rendimento: se in Champions League, appunto, nella scorsa stagione, Dybala aveva dovuto attendere fino agli ottavi (ritorno) per andare in gol, raccogliendo comunque il misero bottino di una rete e 8 partite giocate (per un totale di 661 minuti in campo), il nuovo corso parla di 4 reti in 258 minuti: praticamente una ogni ora di gioco.

Un rendimento dove più conta – ovvero davanti agli occhi dell’intero mondo – che non a caso ha rialimentato le voci di mercato intorno a Dybala. Bayern Monaco in primis, che continua – più o meno indirettamente – il suo pressing. Dall’Argentina però la Joya ha risposto anche a questo: “vincere con la Juventus è la sola priorità”. E vorremmo ben vedere. Con un Ronaldo dalla propria parte e finalmente di nuovo leggero nei propri pensieri, ritornare a sentirsi tutta la pressione addosso – come sarebbe in Baviera – appare al momento come l’ultima delle ipotesi.