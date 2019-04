Lo aspettavano tutti al varco e l'esame è brillantemente superato. Daniele Rugani fa una gran bella figura alla Johan Cruijff Arena, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. L'infortunio di Giorgio Chiellini, a due giorni dal match contro l'Ajax, aveva, infatti, destato qualche preoccupazione tra i tifosi della Juventus.

Una prestazione quasi perfetta

L'osservato speciale, però, non tradisce e annulla Tadic, lontano parente dell'immarcabile giustiziere del Real Madrid. L'attacco dei Lancieri non dà punti di riferimento, ma la prova del 24enne è attenta, pulita e gagliarda. Al raggiungimento della perfezione manca il guizzo sul gol dell'1-1 di Neres, ma chiudere l'avversario non era banale e tutto nasce da un pallone fatalmente perso da Cancelo, il vero responsabile del pareggio olandese.

" Primo tempo quasi impeccabile: commette un solo errore quando si fa uccellare da Van De Beek, per il resto è sempre lucido negli appoggi e sicuro nelle chiusure anche in anticipo. Sostituisce degnamente Chiellini ed è un baluardo insuperabile anche nel secondo tempo. Determinante una deviazione in pieno recupero su conclusione di Tadic. Voto 7 [Le pagelle di Ajax-Juventus 1-1 a cura di Simone Pace] "

Possibile svolta per la sua carriera?

La coppia Rugani-Bonucci regge dunque l'urto di un attacco prolifico come quello dell'Ajax, un reparto da 117 gol segnati finora in stagione tra Eredivisie e Champions League. Quest'anno l'ex Empoli era partito solo una volta titolare in Champions, nell'inutile gara persa 2-1 contro lo Young Boys e 13 in campionato: briciole per le rotazioni di Massimiliano Allegri. Gli si imputa sempre una mancanza di personalità, ma contro i Lancieri Rugani si dimostra all'altezza del palcoscenico: l'ottavo gettone nella massima competizione europea e il primo quarto giocato da titolare potrebbero davvero rappresentare una svolta per la sua carriera.

Daniele Rugani riceve i complimenti di Szczesny e Bonucci in Ajax-Juventus 1-1Getty Images

La partita di Rugani ai raggi X

Minuti giocati: 90

Salvataggi: 4

Tiri bloccati: 1

Intercetti: 2

Dribbling subiti: 0

Uno contro uno riusciti: 4 su 5

Palle perse: 0

Falli subiti: 1

Falli commessi: 0

Passaggi: 29

Precisione nei passaggi: 78%

Dribbling riusciti: 1 su 1

Allegri può stare tranquillo, ma sorride anche Mancini

Questi numeri testimoniano una prova giocata con la sicurezza del veterano e sicuramente sia Allegri che il ct della Nazionale, Roberto Mancini, possono sorridere: Chiellini può recuperare con calma dall'infortunio e la Juventus può puntare su un difensore a cui qualcuno forse deve delle scuse. In quella che doveva essere la serata di de Ligt, la Vecchia Signora si ritrova già in casa il primo rinforzo per il dopo BBC e gli Azzurri una valida carta da giocare negli anni a venire. Probabilmente era solo una questione di fiducia e Michela Persico, giornalista e partner del numero 24 bianconero, festeggia così questa piccola grande rivincita.