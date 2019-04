Juventus-Ajax: chi recupera e chi no? Emre Can salta la rifinitura

Nel percorso di avvicinamento al ritorno dei quarti di finale di Champions League tra la corazzata Juventus e l'Ajax dei giovani gioielli facciamo la conta di squalificati e infortunati in casa bianconera e biancorossa. In vista del match di Torino l'Ajax recupera de Jong, uscito nel corso del primo tempo nel match di Eredivisie contro l'Excelsior, mentre la Juventus deve fare i conti con i problemi di Douglas Costa, Rugani, Bentancur e Khedira. Chiellini resta in dubbio così come Emre Can che non è salito sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura pre-Ajax

Qui Juventus

Giorgio Chiellini : il fastidio al polpaccio è diminuito, ma il difensore non si è allenato nella rifinitura alla Continassa con il resto dei compagni. Non è stato convocato per il ritorno.

: il fastidio al polpaccio è diminuito, ma il difensore non si è allenato nella rifinitura alla Continassa con il resto dei compagni. Non è stato convocato per il ritorno. Mario Mandzukic : Nell'ultimo allenamento si è fermato anche l'attaccante croato per un'infiammazione al tendine rotuleo. Non sarà convocato per la gara di ritorno.

Emre Can : assente all'andata a causa di una distorsione alla caviglia, sembrava in netta ripresa. Non è salito, però, sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura pre-Ajax. Il centrocampista ha lasciato poco prima il ritiro bianconero.

: assente all'andata a causa di una distorsione alla caviglia, sembrava in netta ripresa. Non è salito, però, sul pullman coi compagni diretti allo Stadium per la rifinitura pre-Ajax. Il centrocampista ha lasciato poco prima il ritiro bianconero. Douglas Costa : neppure convocato contro la SPAL, è in dubbio per il ritorno di Champions League a causa di una botta al polpaccio ma c'è ottimismo, poiché ha preso parte alla rifinitura a Vinovo.

: neppure convocato contro la SPAL, è in dubbio per il ritorno di Champions League a causa di una botta al polpaccio ma c'è ottimismo, poiché ha preso parte alla rifinitura a Vinovo. Sami Khedira : ha accusato un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di venerdì. Resta in dubbio per martedì sera.

: ha accusato un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di venerdì. Resta in dubbio per martedì sera. Martin Caceres : problema al flessore della coscia sinistra per l'uruguaiano che si è fatto male durante la gara contro il Cagliari. Impossibile vederlo al ritorno, potrebbe tornare tra tre settimane.

: problema al flessore della coscia sinistra per l'uruguaiano che si è fatto male durante la gara contro il Cagliari. Impossibile vederlo al ritorno, potrebbe tornare tra tre settimane. Daniele Rugani : come ammesso da Allegri in conferenza stampa dopo SPAL-Juventus, è alle prese con un affaticamento all'adduttore e non è stato neppure convocato per la gara di sabato pomeriggio. Sarà della partita.

: come ammesso da Allegri in conferenza stampa dopo SPAL-Juventus, è alle prese con un affaticamento all'adduttore e non è stato neppure convocato per la gara di sabato pomeriggio. Sarà della partita. Rodrigo Bentancur : uscito zoppicante dal match di Ferrara, sarà comunque a disposizione per Juventus-Ajax.

: uscito zoppicante dal match di Ferrara, sarà comunque a disposizione per Juventus-Ajax. Blaise Matuidi : nel corso di Ajax-Juve, è uscito anzitempo per un problema muscolare. La situazione non desta particolare preoccupazione, dovrebbe essere a disposizione per la gara di ritorno allo Stadium.

: nel corso di Ajax-Juve, è uscito anzitempo per un problema muscolare. La situazione non desta particolare preoccupazione, dovrebbe essere a disposizione per la gara di ritorno allo Stadium. Mattia Perin : il secondo portiere ha subito un colpo alla spalla destra durante l'allenamento della domenica e non sarà disponibile contro l'Ajax.

Qui Ajax

Frenkie de Jong : problema al bicipite femorale accusato contro l'Excelsior, ma il centrocampista olandese è stato convocato e dovrebbe essere regolarmente in campo per la gara di ritorno. Il compagno di squadra Tagliafico si è espresso così sul recupero del compagno: "Non so dire quali siano le sue condizioni al momento ma credo che non sia nulla di serio. È uscito solo a titolo precauzionale. Ha pensato alla prossima partita".

: problema al bicipite femorale accusato contro l'Excelsior, ma il centrocampista olandese è stato convocato e dovrebbe essere regolarmente in campo per la gara di ritorno. Il compagno di squadra Tagliafico si è espresso così sul recupero del compagno: "Non so dire quali siano le sue condizioni al momento ma credo che non sia nulla di serio. È uscito solo a titolo precauzionale. Ha pensato alla prossima partita". Nicolás Tagliafico : ammonito ad Amsterdam, sarà squalificato contro i bianconeri allo Stadium.

: ammonito ad Amsterdam, sarà squalificato contro i bianconeri allo Stadium. Noussair Mazraoui: il terzino destro dei lancieri, squalificato nella gara di Amsterdam contro la Juventus, sarà titolare al ritorno.

I convocati dell'Ajax

Portieri : Andre Onana, Kostas Lamprou, Bruno Varela.

: Andre Onana, Kostas Lamprou, Bruno Varela. Difensori : Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Daley Blind. Nico Tagliafico viaggia con la squadra ma è squalificato.

: Rasmus Kristensen, Joël Veltman, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Daley Blind. Nico Tagliafico viaggia con la squadra ma è squalificato. Centrocampisti : Donny van de Beek, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp

: Donny van de Beek, Zakaria Labyad, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp Attaccanti: David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Dusan Tadic

L'elenco dei convocati dell'Ajax