Juventus-Ajax in Diretta tv e Live-Streaming

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Çan, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Massimiliano Allegri

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Veltman; Schone, de Jong; Neres, van de Beek, Ziyech; Tadic. All. Erik ten Hag

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Juventus-Ajax: dove vederla in tv

Ajax-Juventus verrà trasmessa solo sulla piattaforma Sky, su Sky Sport Uno (Canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre).

Juventus-Ajax in Live-Streaming

Ajax-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Ultimi 5 risultati della Juventus

- Juventus-Empoli 1-0 (72' Moise Kean)

- Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Moise Kean)

- Juventus-Milan 2-1 (39' Piatek; 60' rig. Dybala, 84' Moise Kean)

- Ajax-Juventus 1-1 (45' Cristiano Ronaldo, 46' Neres)

- SPAL-Juventus 2-1 (30' Kean, 49' Bonifazi, 74' Floccari)

Ultimi 5 risultati dell'Ajax

- Ajax-PSV 3-1 (21' aut. Schwaab; 58' L.de Jong; 72' rig. Tadić, 90+6 Neres)

- Emmen-Ajax 2-5 (9' van de Beek, 43' Blind, 51' e 60' Neres, 53' Huntelaar; 62' aut. Tagliafico, 87' J.Arias)

- Willem II-Ajax 1-4 (14' van de Beek; 26' rig. Isak; 41' aut. Heerkens, 53' Veltman, 70' Ziyech)

- Ajax-Excelsior 6-2 (10', 40', 65' Huntelaar, 37', rig. 60' Tadic, 42' El Hamdaoui, 75' Dolberg, 89' Fortes)

Juventus-Ajax: informazioni

Data, orario e luogo: martedì 16 aprile 2019, ore 21:00, Allianz Stadium di Torino