Juventus al bivio: per l'Europa, al di là di Cristiano, serve un salto di mentalità

Se l'Ajax ha spiegato cosa manca alla Juventus, l’ottavo scudetto consecutivo ha ribadito cosa manca agli avversari. Ecco il terreno sul quale la Tiranna si giocherà il futuro e il calcio italiano la credibilità.

Parlare di fallimento quando si porta a casa la metà dei trofei disponibili (campionato, Supercoppa), può sembrare un paradosso. Oppure il segno di una grandezza che, tra pancia piena e digiuni biblici, fatichiamo a tradurre: un po' per colpa della doppiezza juventina, un po' per invidia.

1) O Milano si sveglia o sono dolori: anche per Madama. Napoli e le romane non bastano. E qui Agnelli non c’entra. Nel 2006, mai dimenticarlo, la Juventus era in B. Mister Li lo scelse Berlusconi, mister Thohir lo individuò Moratti. Intoppi fatali.

2) L’operazione Cristiano ha prodotto effervescenza più nell’indotto che in campo. Gli scudetti li vinceva anche Matri, scritto con il massimo rispetto. E ai quarti di Champions si usciva già con Higuain. A 34 anni, il marziano non poteva fare di più. Ha diritto che facciano di più gli altri: chi lo guida e chi lo circonda.

3) Capitolo Allegri. Cinque anni, cinque «scudi», quattro Coppe Italia, due Supercoppe, due finali di Champions: mica male. E’ un acrobata della gestione i cui confini vanno dal 3-0 al Barça alla prima ora con il Bayern (temporibus illis). Mi sa tanto che questa volta abbia «cannato» i richiami natalizi. Per tacere degli infortuni: secondo «Tuttosport», 35 contro i 13 del Liverpool e i 14 dell’Ajax. Da Mandzukic in giù, la Juventus è finita a dicembre. Gli avanzi sono bastati a rivincere in Italia, non però a trasformare in regola l’eccezione Atletico. Agnelli l’ha confermato «di nervi», la notte della «Juvexit». E provare con Gasperini o uno come lui?

4) L’avvento del Cristianesimo è costato Dybala, 52 gol nelle ultime tre stagioni. Allegri non è riuscito a trovare la quadra, né il piccolo Sivori a reagire sul piano del carattere e del ruolo. Dybala, nella testa del mister, avrebbe dovuto essere l’Isco della situazione. Con il «Manzo» alla Benzema (molto a spanne). E’ diventato, invece, il Bale di Zidane: il grande sacrificato. Tenerlo, cederlo? Lo terrei.

5) Il futuro, adesso. Detto del monte-premi calante per via della «Champions interrupta», necessitano restauri soprattutto in difesa e a centrocampo. Barzagli lascia, Chiellini va per i 35, Ramsey non è mago Merlino, potrebbe tornare il Pipita. La Juventus più grande del ciclo ruotava attorno a Pirlo Vidal, Pogba, Marchisio. Questa, Cristiano escluso, ha «solo» una rosa più larga al netto di una propaganda che, spesso, gonfia il valore dei singoli.

6) Urge una svolta culturale. Abbasso il «risultatismo» radicale, spazio al «prestazionismo». Ciò non significa rinnegare le radici, ma miscelarle, aggiornarle. Da come tratta l’argomento, la metafora del circo ha fatto di Allegri un prigioniero «felice». Arrivò nell’estate del 2014, la Juventus non vince la Champions dal 1996: il mal di pancia parte da molto lontano.

Juventus, Europa, concorrenza, Allegri: siete d’accordo?