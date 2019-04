Federico Bernardeschi è sempre più al centro del progetto di Max Allegri e mentre la stagione si avvicina al momento culminante quello del 25enne di Carrara è un ruolo ormai preponderante nelle gerarchie della Juventus. Dopo il “partitone” con l’Atletico Madrid a Torino, l’ex Fiorentina si è ripetuto mandando in tilt la difesa dell’Ajax nel primo tempo dell’Amsterdam Arena per poi accusare una lieve flessione – insieme a tutto il resto della sua ciurma – nella ripresa. Eppure manca ancora qualcosa a “Berna” per compiere il definitivo salto di qualità, il classico centesimo per fare l’euro: già, alla voce “gol fatti” al momento campeggiano solo quello realizzato al Chievo nella prima giornata di campionato, al Frosinone alla quinta e al Bologna negli ottavi di finale di Coppa Italia. Stop. Troppo poco per chi ragionevolmente ambisce ad acquisire i galloni di top player.

Moto perpetuo, fiatone in zona gol

Partiamo da un dato statistico: insieme a Mandzukic Federico Bernardeschi è l’attaccante che ha giocato più minuti da iniziò 2019 senza mai segnare in campionato. A differenza dell’attaccante croato (lontano anni luce dai suoi picchi in questo 2019), l’azzurro è uno dei bianconeri più in palla e brillanti sul piano fisico, come dimostra il cammino in Champions: nel ritorno contro l’Atletico è stato portentoso uomo assist, contro l’Ajax ha mancato il bersaglio per una questione di centimetri o per estrema bravura di De Ligt. E allora da cosa nascono le sue defaillance in zona gol? Per caratteristiche è abituato a muoversi su tutto il fronte d’attacco alle spalle della punta centrale e proprio il suo gioco molto dispendioso, fatto di continui scatti a sfiancare i difensori avversari, lo porta a essere meno lucido in prossimità della porta avversaria. Assoluzione, dunque? Non del tutto, il ragazzo deve ancora applicarsi…

BERNARDESCHI AI RAGGI X

Gare in stagione : 34

: 34 Gol : 3

: 3 Tiri : 62

: 62 Percentuale realizzativa: 7%

Lucidità là davanti, l'ultimo step

Siamo al centesimo che manca per fare l’euro. Federico Bernardeschi, passato nell’estate del 2017 dalla Fiorentina alla Juventus dopo una stagione da 14 gol complessivi in maglia viola, ha dimostrato sul campo di essere un prospetto da Juve ma le 8 reti in 65 presenze in bianconero rappresentano una miseria considerando le potenzialità dell’artista mancino di Carrara. Che in realtà in zona gol si presenta spesso nell’arco dei match (62 tiri complessivi non sono certo pochi), possedendo la tecnica per condurre palla in velocità e saltare l’uomo, oltre a una progressione fuori dal comune: spesso però le conclusioni mancano il bersaglio e le soluzioni adottate lasciano a desiderare, frutto di precipitosità. La percentuale realizzativa del classe 1994 del resto è più che mai eloquente: 7%. Affinare il suo killer instinct sottoporta (a cominciare dal retour match contro l'Ajax?) è l’ultimo step per entrare nel gotha del calcio europeo e assurgere una volta per tutte a top player: per Juventus e Nazionale italiana sarebbe un bell'affare, non c'è che dire.