Juventus cresce l'ottimismo: contro l'Ajax Cristiano Ronaldo ci sarà

Cristiano Ronaldo non ha mai avuto il minimo dubbio sul fatto che sarebbe sceso in campo all’Amsterdam Arena e il recupero lampo, giorno dopo giorno, diventa sempre più una certezza. CR7 contro l’Ajax ci sarà e guiderà l’attacco bianconero, il certosino lavoro di terapie, piscina e sedute personalizzate a cui si è sottoposto il fuoriclasse bionico ha dato i suoi frutti e, stando alla Gazzetta dello Sport, ormai tutte le riserve sono state sciolte.

Video - Cristiano Ronaldo: "Sono tranquillo, tra una o due settimane torno" 00:16

Nessun danno alle fibre muscolari

La svolta decisiva verso il rientro anticipato è arrivato lunedì scorso quando nel consulto medico: Ronaldo e lo staff medico bianconero hanno appurato l’assenza di rotture alle fibre muscolari. Una bella iniezione di fiducia per il campione di Madeira che si è allenato tutti i giorni, con tanta fisioterapia ed esercizi specifici. Il resto lo fa la volontà ferrea di onorare la competizione che più di ogni altra lo esalta. Ronaldo per accelerare i tempi si è avvalso anche del prezioso aiuto di Javier Santamaria, fisioterapista che per tanti anni ha lavorato al Real e che dalla scorsa estate è entrato nello staff della Juventus.

Santamaria conosce perfettamente i muscoli di CR7 e lo ha aiutato anche nelle lunghe sedute - anche di 3 ore – supplementari a cui il cinque volte Pallone d’Oro si è sottoposto a casa sua. Nonostante alcuni nel suo clan, nelle scorse ore abbiano azzardato una possibile convocazione contro il Milan: la realtà è che Allegri non accelererà i tempi e non si prenderà alcun rischio inutile. Con l’ottavo scudetto in tasca, sarebbe folle e masochistico prendersi degli azzardi. Per questo Ronaldo rientrerà in gruppo solo a partire da domenica, quando inizierà il lungo avvicinamento alla sfida contro i lancieri.

L’infermeria si svuota: contro il Milan tornano Mandzukic, Dybala e Spinazzola

Le buone notizie per Max Allegri non si esauriscono qui, il tecnico livornese contro il Milan riavrà a disposizione: Mandzukic (che ieri ha rinnovato il proprio contratto fino al 2021), Dybala e Spinazzola che hanno tutti una grossa chance di giocare dal primo minuto. Possibile convocazione in vista anche per Cuadrado, Douglas Costa e Khedira che per tutta la settimana, si sono allenati con il gruppo.