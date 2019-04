Juventus eliminata dalla Champions League, fra sfottò e amarezza: le reazioni del popolo social

La corsa è finita. La Juventus, a sorpresa, esce dalla Champions League cadendo in casa contro l’Ajax, capace di espugnare lo Stadium dove i bianconeri nei precedenti 34 incontri casalinghi giocati in Champions League, dal 2012 ad oggi erano caduti solamente 3 volte.

La quarta sconfitta è la più amara, perché arriva nell’anno in cui era arrivato l’uomo della Champions League, Cristiano Ronaldo che era arrivato quest’estate per sfatare un tabù che resta tale. E sui social le prese in giro “dei gufi” si sprecano...