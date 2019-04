La vigilia di Ajax-Juventus, sponda bianconera, è stata funestata dalla notizia del forfait di Chiellini: il solito polpaccio che in questa stagione aveva dato tregua al "ministro della difesa" è tornato a bussare alla porta costringendo il capitano della Vecchia Signora a saltare l'andata del quarto di finale di Amsterdam. Lo storico dei risultati della Juventus senza "Re Giorgio" all'occorrenza conforta perché riferisce di due sole sconfitte, ma la realtà è ben diversa: qualche certezza verrà giocoforza a mancare contro i giovani terribili dell'Ajax.

La Juventus 2018/2019 senza Chiellini

PARTITA DATA FUORI PER... RISULTATO Juventus-Sassuolo 16 Settembre 2018 Panchina 2-1 Juventus-Bologna 26 Settembre 2018 Panchina 2-0 Juventus-Young Boys 2 Ottobre 2018 Panchina 3-0 Juventus-Genoa 20 Ottobre 2018 Panchina 1-1 Empoli-Juventus 27 Ottobre 2018 Panchina 1-2 Juventus-Cagliari 3 Novembre 2018 Panchina 3-1 Young Boys-Juventus 12 Dicembre 2018 Panchina 1-2 Juventus-Parma 2 Febbraio 2019 Infortunio 3-3 Sassuolo-Juventus 10 Febbraio 2019 Infortunio 0-3 Juventus-Udinese 8 Marzo 2019 Panchina 3-1 Genoa-Juventus 17 Marzo 2019 Panchina 2-0 Juventus-Milan 6 Aprile 2019 Panchina 2-1

Seconda giovinezza

I numeri non dicono tutto e quanto meno vanno sempre interpretati: innanzitutto non deve impressionare il numero di vittorie (8 su 12) collezionate dalla Juventus senza Chiellini, visto che i bianconeri soprattutto in Italia hanno dimostrato di essere parecchie spanne sopra la concorrenza e nello specifico il #3 bianconero ha riposato negli incontri sulla carta più morbidi. Qualche campanello di allarme si deve accendere considerando che Chiellini non c'era quando la Juventus perse sul campo dello Young Boys, pareggiò in casa contro il Genoa e contro il Parma (subendo nella circostanza tre gol) e fu presa a pallate dal Genoa di recente a Marassi. I campanelli d'allarme, soprattutto, si devono accendere per il fatto che il prossimo 35enne Giorgio Chiellini sta disputando una delle migliori stagioni in carriera: un Chiellini, quello di quest'anno, extra lusso per resa in campo e leadership; con lui a guidare la difesa la Juventus dà la sensazione di essere più abbottonata e anche i compagni si sentono più sicuri. Al netto dell'ultimo guaio muscolare, sin qui il classe 1984 livornese aveva dato prova d'integrità assommando 30 presenze stagionali con due sole soste ai box per infortunio.

Come cambia la Juve senza Chiellini

Stando alle ultime indiscrezioni Massimiliano Allegri pare intenzionato ad affidarsi alla coppia centrale formata da Bonucci e Rugani, alla luce del pessimo esito contro il Milan dell'esperimento di difesa a tre con Alex Sandro centrale di sinistra. Entrambi i difensori centrali italiani offrono sufficienti garanzie, con qualche riserva: Leonardo Bonucci è un centrale di caratura internazionale, ma senza i fidati Chiellini e Barzagli ha scricchiolato in più d'una occasione soprattutto nella fase di marcatura nuda e cruda. Quanto a Daniele Rugani la sensazione è manchi sempre un centesimo per fare l'euro, dove l'euro è rappresentato dal definitivo salto di qualità. Quest'anno l'ex Empoli è partito solo una volta titolare in Champions e 13 in campionato, ma contro l'Ajax avrà un'importante occasione per rivelarsi all'altezza del palcoscenico, soprattutto in termini di personalità: sarà il suo ottavo gettone nella massima competizione europea.

Bonucci e Rugani insieme nel 2018/2019

9 partite tra tutte le competizioni

7 vittorie e due sconfitte, 8 gol subiti

In Champions: 2 partite (1 V, 1 P)

Quella che si presenterà non sarà la migliore Juventus possibile con un Ronaldo a mezzo servizio (comunque lontano dal top della forma) e considerando i forfait del prezioso jolly Emre Can e di capitan Chiellini. Una Juventus così "arrangiata" - come amerebbe sottolineare Allegri - pare comunque più attrezzata del pur temibile Ajax, perchè ha uomini per sopperire alle assenze, convinzioni generali e automatismi di squadra più robusti di questo e quel singolo. Non resta che approcciare la partita con l'adeguata cattiveria agonistica, al contrario di quanto successo al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid.