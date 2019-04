Klopp: "Camp Nou un po' più grande di Anfield, ma non è un Tempio"; il Barça risponde a tono

Jürgen Klopp prova a caricare la sfida tra Barcellona e Liverpool, minimizzando l’effetto Camp Nou. Tempio? Assolutamente no. Il tecnico tedesco fa le proporzioni con l’Anfield, considerando lo stadio del Barcellona solo un po’ più grande...

" È un po' più grande del nostro stadio, accoglie più persone e sarà sicuramente pieno contro di noi, però è sempre uno stadio, non un tempio "

Chissà come la prenderanno i giocatori del Barcellona e, soprattutto, i tifosi del Barça che più volte hanno dato quel qualcosa in più per compiere delle memorabili Remuntade.

" Questo è il Camp Nou. questa è la nostra casa, il nostro tempio, la nostra fortezza "

Il Barcellona non ha aspettato per rispondere a tono...