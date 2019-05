Klopp: "Carriera sfortunata la mia? Ho il record mondiale di vittorie in semifinale!"

"Difficile dire chi sia la favorita. Abbiamo vinto due partite contro di loro, per 2-1. E' una squadra forte, abbiamo avuto modo di preparare bene la partita, ora dobbiamo dimostrarlo in campo". Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham.

" Più pressione visto l'avversario inglese? Non è un problema. Il Tottenham si è qualificato alla finale in maniera eccezionale, ma anche noi. Anche Ajax-Barcellona sarebbe stata una bella finale, ma ci siamo noi "

Ha spiegato il tedesco ai microfoni di Sky Sport. "Che partita mi che aspetto? Mi piacerebbe rifare quanto fatto con il Barcellona, ma sono squadre diverse", ha proseguito. "Con il Tottenham sono sempre partite molto intense, vedremo quali saranno le circostanze e il clima, sembra che farà molto caldo. La finale è sempre lotta, noi lotteremo", ha concluso Klopp.

Sul tabù finali

" Finora la mia carriera non è stata sfortunata. Dal 2012, a parte il 2017, ho raggiunto una finale ogni stagione. Al momento detengo il record mondiale di vittorie in semifinale... Sono una persona normale, se pensassi che sono io il motivo mi vedrei come un perdente e sarebbe un problema per tutta la squadra. Ma noi siamo qui perché vogliamo vincere, quello che è successo in passato non intacca la mia fiducia, penso che le cose possono sempre andare bene. Vero che non siamo stati fortunati, ma è una cosa che non possiamo cambiare. Io penso che se lavori è più facile che la fortuna sia dalla tua. Sono soddisfatto per quanto fatto nella mia carriera da allenatore "

"Quanto siamo cresciuti rispetto a un anno fa? Abbiamo un anno in più di esperienza, i giocatori 50 partite in più nelle loro gambe e siamo più consapevoli della nostra forza", ha sottolineato Klopp. "Liverpool avvantaggiato per i 26 punti in più in Premier? Se pensassi questo sarei arrabbiato. So che la gente dice che siamo i favoriti perché abbiamo più punti in campionato, ma se avete visto le nostre partite contro il Tottenham in questa stagione, entrambe sono finite per 2-1, sono state combattute", ha dichiarato il tecnico dei Reds. Quanto alle condizioni di Firmino "è pronto, si sta allenando. Dovrebbe stare bene ma lasciamo qualche punto interrogativo sulla formazione". Sull'atteggiamento in partita, ha aggiunto: “Dobbiamo cercare di crearci vantaggi, cercando spazi per allungarci in ripartenza".