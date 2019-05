Klopp è il miglior allenatore d'Europa, anche se non dovesse vincere nessun trofeo?

" Questi ragazzi sono fottutamente giganti dal punto di vista della mentalità. "

Senza l’uomo-franchigia Salah, senza il raccordo dell’attacco Roberto Firmino, perso a gara in corso il miglior terzino sinistro della Premier League Andrew Robertson, il Liverpool è riuscito a ribaltare lo 0-3 patito al Camp Nou di Barcellona perfezionando la più epica delle rimonte. Lo ha fatto con la forza del collettivo più che dei singoli, con la cieca fiducia nel sistema di gioco, trascinato dalle oltre 50 mila anime di Anfield e soprattutto guidato dall’allenatore più “hot” del momento, Jugen Klopp. Già, e di chi sarebbe se non suo il merito per quella “dannata” mentalità da giganti dei suoi giocatori? Il tecnico tedesco fautore del gegenpressing ha stra vinto la sfida con il collega Valverde ed è ormai stabilmente nel gotha dei top manager europei. Il più bravo?

Il tocco magico

Se lo chiamano Mago, un motivo ci dovrà pur essere: sono passati quasi quattro anni dal suo approdo nella città dei Beatles e questo Liverpool veleggia ormai a sua immagine e somiglianza. Lo è stato sin da subito, per la verità: l’esperimento può, infatti, dirsi perfettamente riuscito, dal momento che i Reds conservano le migliori caratteristiche del Borussia Dortmund di Klopp, quello capace di incantare l’Europa con ripartenze fulminanti e una compattezza inossidabile di squadra. Squadra riconoscibile alla prima azione, tocco intatto: non sono tanti gli allenatori a poter fregiarsi di tali peculiarità e il fatto di non dipendere dai singoli (anche se campioni affermati da 40 e più gol stagionali come l’infortunato Salah) lo colloca consequenzialmente in cima alla lista. Moderno, verticale, veloce, stiloso: il suo calcio assomiglia a un disco hard rock che nessuno ma proprio nessuno si stancherebbe di ascoltare.

I numeri

Non dicono tutto, ma sicuramente non mentono. Sì perché per usare un termine cestistico Klopp è "caldo come una stufa”. In tre partecipazioni alle coppe europee (una di Europa League + due di Champions League) il suo Liverpool non ha mai perso un turno a eliminazione diretta: finale di Europa League, finale di Champions e ancora finale di Champions. Quanto al campionato, a una giornata dalla conclusione della Premier League i Reds incalzano il Manchester City a una sola attaccatura di distanza, con 94 punti e 87 gol realizzati. Dopo un ottavo e due quarti posti consecutivi, la scalata continua e sono in molti a pensare che l’incantesimo – il Liverpool non trionfa in campionato dal 1990 – sarà spezzato sotto la legislatura Jurgen Klopp.

STAGIONE SQUADRA RISULTATO 2005/2006 MAGONZA 1° TURNO COPPA UEFA 2008/2009 BORUSSIA DORTMUND 1° TURNO COPPA UEFA 2010/2011 BORUSSIA DORTMUND FASE A GIRONI EL 2011/2012 BORUSSIA DORTMUND FASE A GIRONI CL 2012/2013 BORUSSIA DORTMUND FINALE CL 2013/2014 BORUSSIA DORTMUND QUARTI CL 2014/2015 BORUSSIA DORTMUND OTTAVI CL 2015/2016 LIVERPOOL FINALE EL 2017/2018 LIVERPOOL FINALE CL 2018/2019 LIVERPOOL FINALE CL

Conclusioni

Siamo sicuri che a Klopp serva un trofeo per assurgere a miglior allenatore europeo senza “se” e senza “ma”? Non bastano i risultati in Europa e tra le mura amiche oltre al fatto di valorizzare giovani talenti e contribuire a esaltare le caratteristiche di calciatori già affermati? Dopotutto il 4-0 (!) di Anfield contro il Barcellona di Leo Messi è già entrato a pieno diritto nella storia dalla giusta direzione, quella che non potrà mai essere scalfita. Di certo vincere una finale fugherebbe anche gli ultimi dubbi dei miscredenti, quelli che pensano che il 51enne tecnico di Stoccarda sia solo l’allenatore più rock’n’roll in circolazione e non (ancora) il migliore.