Il Liverpool è abituato alle rimonte ma una nottata tanto perfetta, forse nemmeno nelle fiabe i tifosi dei Reds potevano immaginarla. Per il secondo anno consecutivo la compagine inglese arriva all’ultimo atto, eliminando il Barcellona: straforito con un 4-0 che non ammette repliche. Pur senza i due attaccanti titolari, Momo Salah (26 gol in stagione) e Roberto Firmino (16 gol in stagione), i ragazzi di Klopp sono riusciti a ribaltare i blaugrana, rinnovando il mito del “This is Anfield”, lo stadio in cui tutto è possibile. E stasera se n’è avuta l’ennesima dimostrazione...

Jurgen Klopp (Allenatore Liverpool)

" Non ho parole per descrivere la mentalità enorme che hanno questi ragazzi. E’ veramente speciale questa notte per noi. Ho vissuto già notti speciali nel calcio in vita mia ma questa sera è diverso. Se mi avessero chiesto prima della partita un’opinione avrei detto che ci sarebbero state poche poche possibilità. L’ho detto anche ai ragazzi che segnare quattro gol era complicato ma che solo perché erano loro ce l’avrebbero potuta fare. E’ quello che è successo. Hanno mostrato un grande carattere insieme ad un calco spettacolare. E’ difficile da credere, strano e speciale. Guardavo negli occhi i ragazzi e loro non riuscivano neanche a sorridere perchè significava tanto per loro e per la gente qui allo stadio. Giocavamo senza Salah e Firmino al Barcellona e a loro bastava un gol. Giocare in questo modo è di altissimo livello "

Sadio Mané (Attaccante Liverpool)

" Onestamente non so cosa dire. E’ veramente incredibile però questo è il calcio e noi abbiamo dato veramente tutto quest’anno. "

Alisson Becker (Portiere Liverpool)

" E’ quasi impossibile credere che tutto va come immaginiamo. E’ andata così con la Roma e adesso di nuovo. Ci abbiamo creduto dall’ultimo secondo della gara di andata. Oggi ci siamo meritati la finale, abbiamo fatto una cosa incredibile. Ho fatto un buon lavoro, un po’ diverso rispetto alla gara con la Roma. Oggi ho lavorato un po’ di più, sono contento di aiutare la squadra ma di più di essere in finale che era un grandissimo obiettivo. Ora l’obiettivo è diventare campioni d’Europa. Questo ci dà fiducia. Ti fa lavorare di più, le cose iniziano a girare a favore. Credo nella Fede e nel lavoro. Dio mette la mano su chi lavora e noi lo abbiamo fatto in questa sfida. "

Jordan Hernderson (Centrocampista Liverpool)

" E’ incredibile. Non credo che in tanti ci credevano. Sapevamo che sarebbe stato difficile ma ancora possibile. Noi ce lo siamo detto nello spogliatoio e questa sera è stato fantastico. Grazie ai tifosi che ci hanno spinto, sono meravigliosi "

Georgino Wjinaldum (Centrocampista Liverpool)

" Cosa è successo? Non lo so neanche io. Cosa posso dire? E’ incredibile. Dopo la partita a Barcellona ci siamo detti di segnare quattro reti in casa e con la nostra gente potevamo farlo. Abbiamo dimostrato che tutto è possibile nel calcio. Sono molto emozionato. Ero arrabbiato perchè ho iniziato dalla panchina e quando sono entrato ho detto che avrei dovuto fare qualcosa. Noi ci credevamo. Dovevamo solo crederci anche se tutti dicevano che fosse stato impossibile. "