Il sogno non finisce qui. Anzi: è più vivo che mai. Dopo i primi 90 minuti delle semifinali, la grande favorita diventa l'Ajax, che espugna il campo del rabberciato Tottenham imponendosi per un 1-0: decisivo Donny Van de Beek, che aveva già punito la Juventus a Torino e ora si ripete firmando un gol importantissimo. Un successo meritato per gli uomini di ten Hag, che giocano un primo tempo sontuoso, poi cedono il passo alla reazione valorosa quanto confusionaria degli inglesi, ma senza mai rischiare davvero il pareggio. Le assenze dei big Kane e Son pesano enormemente sull'economia della doppia sfida, ma nulla tolgono all'ennesima prova da grande squadra di un Ajax sempre più convinto dei propri mezzi. Tra 8 giorni, alla Johan Cruijff ArenA, ai biancorossi basterà un semplice paregigio per approdare alla finalissima di Madrid. Quel che nessuno si sarebbe mai atteso sta per concretizzarsi.

La cronaca della partita

Sbarazzino come al solito, l'Ajax entra in campo senza paura e con la voglia di fare la partita. E al quarto d'ora passa: stupenda imbucata in area di Ziyech per Van de Beek, che si ritrova solo davanti a Lloris e non può sbagliare. Poco dopo lo stesso Van de Beek ha pure la palla del 2-0: a tu per tu con Lloris, questa volta, centra il portiere avversario. Il Tottenham non reagisce e ha una buona palla gol solo con Llorente, che incorna a lato una punizione di Trippier. Anzi: Pochettino perde pure Vertonghen dopo uno scontro aereo col compagno Alderweireld. Solo nel finale di tempo gli Spurs si sciolgono: Alderweireld manca di poco la porta di testa, imitato con un destro potente dal neo entrato Sissoko.

van de Beek - Tottenham-Ajax - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Ripresa e Tagliafico subito insidioso: sinistro radente di poco largo. Risponde Alli, sottotono per tutto il match, prima con sinistro di controbalzo controllato da Onana e poi con un colpo di testa sopra la traversa. Si va avanti tra gli attacchi poco organizzati del Tottenham, che comunque va vicino al pari con Rose (bravo Veltman a salvare in angolo), e i contrattacchi dell'Ajax, poco efficaci fino al 78': Tadic tocca per Neres, sinistro piazzato e palo pieno con Lloris immobile. Nel finale Pochettino tenta la mossa del cambio degli esterni, inserendo contemporaneamente Davies e Foyth, ma il risultato non cambia più. Vince l'Ajax, che continua a sognare in grande.

Il tweet

Il migliore in campo

Van de Beek. Ancora una volta mortale negli inserimenti, tanto da firmare il gol che regala all'Ajax mezza finale. Tra centrocampo e attacco, almeno per buona parte del match, il padrone è lui.

Il peggiore in campo

Eriksen. Assente ingiustificato in un'occasione così importante. Delude clamorosamente il Tottenham, che su di lui puntava per indirizzare le semifinali. Spento, sbadato, mai incisivo. Un mezzo disastro.

Il tabellino

Tottenham (3-5-2): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen (38' Sissoko); Trippier (80' Foyth), Eriksen, Wanyama, Alli, Rose (79' Davies); Lucas Moura, Llorente. All. Pochettino

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone (65' Mazraoui), de Jong; Ziyech (87' Huntelaar), Van de Beek, Neres; Tadic. All. ten Hag

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna)

Gol: 15' Van de Beek

Ammoniti: Tagliafico, Veltman

Note: -