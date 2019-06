L'invasione di campo rende bene: la modella Kinsey Wolanski ha guadagnato 3.5 milioni

La sua invasione di campo in costume succinto è stata forse l'attrazione più grande di una finale di Champions League in tono minore e, nonostante la condanna della UEFA, Kinsey Wolanski sembra essere riuscita a trasformare il suo gesto in una piccola miniera d'oro. La modella californiana, che compirà 23 anni ad agosto, ha visto il suo profilo Instagram schizzare da 300.000 a quasi 2.5 milioni di follower prima di venire momentaneamente bloccato e, secondo un'analisi dell'Apex Group Marketing, avrebbe portato 3.5 milioni di euro di guadagno al sito a luci rosse del fidanzato, pubblicizzato dalla scritta bianca ben visibile sul costume nero.

Kinsey Wolanski, che ha posato come modella anche per Sports Illustrated, FHM e Maxim, sarà costretta a pagare una multa di 15.000 euro (5.000 per l'invasione di campo e 10.000 per la pubblicità illegale al sito a luci rosse), sostanzialmente bruscolini in confronto alla mole di denaro guadagnato.

Un vizio di famiglia: l'invasione alla finale dei Mondiali

Il suo compagno, il russo-americano Vitaly Zdorovetskiy, è un famoso prankster di YouTube e un ex-attore pornografico: il suo canale ha più di due milioni di follower ed è famoso per aver invaso a sua volta il terreno di gioco durante il secondo tempo della finale dei Mondiali del 2014 tra Germania e Argentina.