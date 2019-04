La gioventù dell’Ajax contro il mestiere della Juventus: cosa uscirà dal cilindro di Allegri?

Aggiunto che per un tempo mi è piaciuto più il Milan e lo scudetto rimane questione di sfumature, come arriva la Juventus allo snodo cruciale con l’Ajax, mercoledì ad Amsterdam, andata dei quarti di Champions? Non prenderei la partita di sabato per oro colato. Fondamentale sarà la presenza o meno di Cristiano, ammesso che non sia un rischio affrettarne il rientro. E poi allarma la caviglia di quel prezioso jolly che si è rivelato Emre Can.

In sede di sorteggio, lessi una esagerata euforia per aver pescato l’Ajax. Calma. La squadra di ten Hag non ha nulla da perdere e molto per vincere, da un falso nueve virtuoso come Tadic a punte rapide quali Ziyech e Neres, per finire a un centrocampo frizzante che ruota attorno a Schoene e De Jong. Se mai è la fase di copertura che lascia qualche perplessità, ma la scuola e lo stile sono manifesti nitidi.

Se cercate un titolo, vi offro questo: la gioventù dell’Ajax contro il mestiere della Juventus. Allegri ha recuperato lo smalto atletico, gli artigli di Mandzukic e il Pjanic più scintillante della stagione. C’è poi Kean: un caso a parte, un giovane Zorro che segna ovunque e comunque, da titolare o da riserva. Un’alternativa in più, sempre che non possa diventare un’arma fin dall’inizio, scelta che mi sentirei di osare.

Non c’era Chiellini, all’esame Piatek, e si è visto. Rientrerà. Il tridente dei nipotini di Cruijff porta verso una linea a quattro, con Emre Can appena davanti, pronto a sdoppiarsi (stopper-mediano). Il trequartista sarà Bernardeschi: Dybala non mi è piaciuto, con il Milan, nemmeno da punta migrante. Colpa di Allegri? Non solo di Allegri. In campo vanno i giocatori. Mi aspetto questa formazione: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Manduzkic, Cristiano. Senza Cristiano, spazio a Kean. E se Can diserta, dentro Bentancur.

In Italia la differenza la fa spesso la profondità della rosa: come, per esempio, nell’ultima rimonta. In Europa serve sempre, la ricchezza dell’organico, a patto di accompagnarla con la bussola del gioco. Ora, essendo già andata bene una volta, fra lo 0-2 del Wanda e il 3-0 di Torino, tutta farina del sacco del marziano, perseverare sarebbe diabolico. Il Real, «questo» Real non sarà più il tiranno delle quattro Champions, ma l’Ajax l’ha ribaltato al Bernabeu, da 1-2 a 4-1. Occhio.

Gli orange non sono più «totali» come negli anni Settanta. A Madrid, prima di dilagare, rischiarono l’osso del collo. Palla al piede, in compenso, restano capaci di disegnare pressing e calcio a ritmi altissimi. Sono giovani e a volte, dunque, un po’ naif. Però sono bravi. Ecco perché, in attesa di conoscere quale Juventus uscirà dal cilindro di Allegri, timida o aggressiva, con o senza Cristiano, con o senza Emre Can, volo basso: Ajax 45%, Juventus 55%.

Il vostro pronostico? La vostra idea di partita?