La magia dell'Ajax è più forte del Ramadan: Ziyech segna il 2-0 e i lancieri vedono la finale

È davvero una stagione magica per l’Ajax. Ben due suoi giocatori scendono in campo, per il ritorno di una semifinale di Champions League, senza mangiare né bere a causa del Ramadan: Hakim Ziyech e Noussair Mazraoui. Eppure il giocatore marocchino riesce ad essere decisivo, come già capitato tante volte in stagione, vedi i due gol segnati al Real Madrid tra andata e ritorno agli ottavi di finale.

Ramadan? No problem!

Nessun problema per Ziyech e Mazraoui che nonostante non possano bere e mangiare prima del tramonto, alle 21:18 ad Amsterdam, riescono ad essere performanti nel match contro il Tottenham Hotspur. Ziyech è anche decisivo, nel mandare in confusione Trippier sulla fascia, e con il fantastico gol che vale il 2-0 al 35’.

Gli approvvigionamenti sono arrivati dopo il tramonto

Ziyech e Mazraoui si sono comunque alimentati dopo il tramonto grazie ai dei gel energetici fatti arrivare dalla panchina dal 20' in poi. Un metodo di alimentazione che usano anche i ciclisti durante le loro lunghissime frazioni (a volte superiori ai 200 km).