La moviola di Barcellona-Liverpool: contatto Mané-Piqué in area, poi c'è un mani di Matip

La moviola di Barcellona-Liverpool (arbitro Björn Kuipers)

Minuto 5’: Mané parte in posizione regolare e finisce giù sul contatto con Piqué. Il centrale spagnolo usa un po’ di mestiere ma non c’è fallo.

Il contatto tra Piqué e Mané in avvio di garaGetty Images

Minuto 8’: brutto fallo di Suarez in tackle su Milner sulla trequarti campo. Ci stava il giallo.

Minuto 13': mano di Matip nel tentativo di bloccare Messi. Il braccio non è adiacente al corpo, ma la distanza tra il difensore e Messi è ravvicinata e Kuipers decide di non fischiare il rigore. Il check del VAR conferma la decisione dell'arbitro. Era rigore.

Minuto 16': conclusione di poco a lato di Coutinho, ma era fuorigioco del brasiliano.

Minuto 18': Piqué sbaglia in fase di impostazione e regala palla a Mané. Poi commette fallo regalando un calcio di punizione vicino all'area di rigore.

Minuto 26': a segno Suarez sul perfetto taglio di Jordi Alba. C'è un check sulla posizione iniziale di Coutinho, ma è tutto regolare perché il brasiliano veniva tenuto in gioco da van Dijk.

Minuto 39': Salah salta di netto Lenglet che prende il giallo per la sua trattenuta.

Minuto 41': Sergi Roberto ferma a centrocampo un Mané velocissimo, ma l'arbitro non fischia niente. Ci sarebbe stato anche il giallo.

Minuto 44': Spinta di Milner su Messi sulla linea di bordo campo. L'arbitro chiama fallo, ma non c'è il giallo nonostante le proteste di tutto il pubblico.

Minuto 45': ancora proteste del Barcellona che vuole il rigore per un contatto in area tra Coutinho e Matip. Non c'è nulla.

Minuto 45+2: brutto fallo di Busquets su Fabinho. L'arbitro dà il vantaggio al Liverpool, ma si dimentica di ammonire Busquets.