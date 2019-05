La moviola di Liverpool-Barcellona: Mané chiede un rigore per un contatto con Sergi Roberto

La moviola di Liverpool-Barcellona (arbitro Cüneyt Çakir)

Minuto 10’: Numero di Mané tra Vidal e Sergi Roberto, il senegalese entra in area ma finisce a terra per una leggerissima spinta del laterale del Barcellona. La spinta c’è, ma è di lieve entità, c'è anche un contatto tra la gamba sinistra di Sergi Roberto e quella destra di Mané. Çakir comunque non va a vedere al VAR.

Minuto 11’: tackle durissimo di Fabinho su Luis Suarez, giusto il cartellino giallo.

Minuto 21': altro intervento duro su Suarez, questa volta di Milner. Non viene ammonito.

Minuto 23': Luis Suarez a terra a centrocampo dopo un contatto con van Dijk. L'arbitro fischia il fallo, ma il contatto è un normale scontro di gioco.

Minuto 28': Ostruzione di Coutinho su Fabinho all'altezza del limite dell'area. Lamentele dei giocatori del Liverpool, ma per l'arbitro non c'è nulla.

Minuto 35': Mané lanciato verso l'area di rigore, contatto con Lenglet ma per l'arbitro è tutto regolare.

Minuto 38': Robertson a terra dopo un colpo subito allo stinco da Suarez sulla corsa.

Minuto 45+1: Spallata di Busquets sul volto di Fabinho. Giallo giusto per il centrocampista del Barça.