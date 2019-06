La classica risata di Jürgen Klopp si è rotta. Non per l’ennesima sconfitta in finale, ma per dolci lacrime dopo anni di lavoro e sacrificio. Il tecnico tedesco vince una finale europea e riporta il Liverpool a conquistare la Champions 14 anni dopo l’ultima volta sfatando il tabù che lo vedeva sempre sconfitto nelle finalissime. Un trionfo che riscatta anche la sconfitta in Premier League dopo un duello mozzafiato con il Manchester City di Pep Guardiola, fra i primi a complimentarsi con il condottiero dei Reds come ha rivelato lo stesso Klopp nella conferenza stampa post gara in Champions League...

" Un attimo fa ho avuto modo di parlare con Pep Guardiola al telefono, ci siamo promessi che anche l’anno prossimo ci prenderemo a calci nel sedere anche l’anno prossimo e proveremo a vincere tutti i trofei possibili pure nella prossima stagione... "

Parole che potrebbero essere interpretate come un segnale della volontà del tecnico catalano di voler restare al Manchester City e ridare l’assalto alla Champions League, vinta dal Liverpool, alla guida dei Citizen. Oppure come la volontà di darsi nuovamente battaglia in Champions League alla guida di un nuovo club, magari quella Juventus che cerca un allenatore top per sostituire Allegri. Chissà...

A margine della conferenza stampa, Klopp ha anche raccolto le proprie emozioni, dedicando il successo alla propria famiglia e celebrando i propri giocatori...

" Incredibile. Non è stata la miglior partita del Liverpool, ma ci abbiamo messo grande intensità e ringraziamo il nostro portiere. Una dedica? Alla mia famiglia, va al loro il mio pensiero. Ha sofferto quando ho perso le altre finali, questa è per loro. Poi lo dedico al mio staff, ai tifosi, alla proprietà, sono orgoglioso di questo club. Sognavamo questa Coppa, volevamo vincere dopo una stagione così intensa, dovevamo farlo per i tifosi" "