Era l’uomo delle finali perse. Due di Champions con Borussia Dortmund e Liverpool, una di Europa League sempre con il Liverpool. Questa volta, però, il tecnico tedesco è riuscito a sfatare il tabu trascinando i Reds in finale, dove il Liverpool non ha tremato battendo il Tottenham dei miracoli per 2-0. Apre Salah dal dischetto, segnando il terzo gol più veloce della storia in una finale di Champions, chiude Origi a tre minuti dalla fine, proprio l’attaccante che lo scorso anno - di questi tempi - giocava uno spareggio salvezza con il Wolfsburg. I Reds salgono così al terzo posto solitario nell’albo d’oro della Champions, subito dietro Real Madrid (13) e Milan (7). E ora quale sarà il futuro per i due allenatori? Klopp può rimanere dopo la vittoria di Champions o sceglierà una nuova sfida? E Pochettino? Questa sconfitta rivede i piani della Juventus che l’aveva comunque inserito tra i papabili per il dopo Allegri? Intanto Salah si candida per il Pallone d’oro...

L'albo d'oro della Champions League

Squadra Coppe vinte Ultima Champions vinta REAL MADRID 13 2018 MILAN 7 2007 LIVERPOOL 6 2019

Cronaca

Il Liverpool non perde tempo e cerca subito l’area del Tottenham, con Mané che conquista un calcio di rigore per un tocco di braccio di Sissoko: dal dischetto si presenta Salah che supera Lloris per l’1-0 dopo due minuti. Il Tottenham si tuffa nella metà campo avversaria, ma la squadra di Pochettino non crea pericoli ad Alisson. È il Liverpool a sfiorare, invece, il raddoppio con le conclusioni di Alexander-Arnold e Robertson.

Salah, Henderson - Tottenham-Liverpool - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

In avvio di ripresa Salah ha una chance per il raddoppio, poi Lloris è bravo ad anticipare Mané sul cross di Robertson. Alexander-Arnold salva su Alli, poi è Vertonghen a mandare alto di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Pochettino inserisce Lucas Moura, ma è il Liverpool a sfiorare il raddoppio con il sinistro del neo entrato Milner che sfiora il palo alla sinistra di Lloris. Gli Spurs cercano il forcing ma Son viene chiuso da van Dijk, poi Alli manda alto di testa. Alisson dice di no a Son, Lucas Moura e Eriksen e all’87’ raddoppia il Liverpool con un bellissimo diagonale di Origi.

La statistica

1’48’’ - Quello di Salah è il terzo gol più veloce nella storia di una finale di Champions League. Il più veloce è quello di Maldini dopo 51’’ in Milan-Liverpool del 2005, al 2° posto Enrique Mateos (al 1’) in Real Madrid-Reims del 1959.

Il Tweet

Simpatico tweet del Livorno...

Il migliore

Virgil VAN DIJK - Lucido su tutti i ripiegamenti difensivi. Quando il Tottenham va in transizione, lui risponde presente. Guida con diligenza la difesa e dà un senso di tranquillità insieme ad Alisson.

Il peggiore

Dele ALLI - Poteva, anzi doveva, essere la sua notte. Il trequartista inglese, però, è assente ingiustificato del match. E dire che ha anche diverse occasioni, sprecamente malamente nei pressi dell’area di rigore. A ‘tradire’ in finale sono proprio i migliori del Tottenham: Alli ed Eriksen.

Tabellino

Tottenham Hotspur-Liverpool 0-2

Tottenham Hotspur (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; M.Sissoko (74’ Dier), Winks (66’ Lucas Moura); Son Heung-Min, Eriksen, Alli (82’ F.Llorente); Kane. All. Mauricio Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum (62’ Milner); Salah, Firmino (58’ Origi), S.Mané (90’ J.Gomez). All. Jürgen Klopp

Marcatori: 2’ rig. Salah (L), 87’ Origi (L)

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia)

Ammoniti e Espulsi: nessuno