1) Cristiano Ronaldo in Champions è una sentenza

Torna dopo l'infortunio rimediato in Nazionale con il Portogallo, di sicuro non è al meglio ma riesce per l'ennesima volta a lasciare la sua firma con un'incornata perfetta su cross di Cancelo: un gol pesantissimo, messo a segno in una fase cruciale del match a pochi secondi dallo scadere del primo tempo. Fa poco altro, ma quello che fa basta e avanza. I suoi numeri in Europa sono impressionanti: contro l'Ajax ha messo a segno 8 gol in 5 partite, complessivamente ai quarti di finale di Champions ha segnato 24 reti in 21 partite. In Champions ha segnato 6 volte alla Johan Cruijff Arena (l'ex Amsterdam Arena): come lui solo Zlatan Ibrahimovic. Una statistica più delle altre fa di CR7 un marziano: dei 125 gol complessivi messi a segno in Champions (in 161 presenze), la maggior parte sono stati realizzati nella fase a eliminazione diretta (63, contro i 62 della fase a gironi).

2) Mandzukic è irriconoscibile, Kean scalpita

Non è esagerato definire sconcertante la prestazione di Mario Mandzukic ad Amsterdam. L'attaccante croato appare lontano anni luce da una condizione accettabile: nel 2019 non ha ancora trovato la via del gol, la sua ultima rete risale addirittura al 22 dicembre in campionato contro la Roma e quest'anno in Champions ha segnato una sola volta. Indubbiamente ha bisogno di riposo anche perché fisicamente non appare al top. Con un Kean in stato di grazia, sembra logico pensare che in vista del ritorno Allegri possa cambiare l'attaccante centrale. Visto il Mandzukic attuale, non sarebbe una decisione così sorprendente.

Mario Mandzukic e Frenkie De Jong - Ajax-Juventus Champions League 2018-19Getty Images

3) Douglas Costa, giocatore ritrovato e arma in più

Non vedeva il campo dal 2 febbraio scorso, nel 3-3 casalingo in campionato contro il Parma. Gettato nella mischia da Allegri per provare a infilare l'Ajax in velocità, Douglas Costa ha risposto presente con un paio di accelerazioni e uno straordinario gioco di prestigio concluso con un sinistro sul palo. Il 28enne brasiliano sembra essersi ritrovato proprio nel momento più caldo e importante della stagione e un giocatore come lui può fare davvero la fortuna della Juventus.

Douglas Costa - Ajax-Juventus - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

4) Il ritorno allo Stadium non sarà una passeggiata

L'1-1 all'andata in trasferta è senza dubbio un ottimo risultato, ma Allegri sa perfettamente che a Torino servirà massima attenzione. L'Ajax è una squadra che ha dimostrato di recente (chiedere al Real Madrid) di esaltarsi anche lontano da casa. Una statistica, tuttavia, dà coraggio ai bianconeri che, dopo avere pareggiato 1-1 il match d'andata di una sfida a eliminazione diretta in Champions/Coppa dei Campioni, hanno passato il turno 6 volte su 7, compresa una contro l'Ajax nell'edizione 1977-78. L'unica eliminazione risale alla stagione 1998-99 quando, dopo l'1-1 a Old Trafford contro il Manchester United nella semifinale d'andata, la Juve perse 3-2 al ritorno e venne eliminata.

5) Questo Ajax gioca a memoria e in modo divino

Ritmo forsennato in mezzo al campo, possesso palla esercitato costantemente nella metà campo avversaria, scambi in velocità tra le linee, creatività e coraggio. Sono questi gli ingredienti che rendono l'Ajax di Ten Hag una squadra bellissima da vedere. Per quanto si è visto in campo, il pareggio sta un po' stretto ai Lancieri che hanno creato tanto peccando di incisività solo negli ultimi 16 metri. A 19 anni De Ligt è già una certezza, De Jong ha personalità da vendere, Van De Beek è il prototipo del centrocampista moderno e Neres ha una classe infinita. Applausi all'Ajax, a prescindere da come andrà a Torino.