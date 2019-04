AJAX

André ONANA 6 - Inoperoso fino al 45', poi si deve arrendere all'incornata di Ronaldo: riesce solo a toccare il pallone ma è esente da colpe perché il portoghese era stato lasciato libero di colpire da due passi.

Joël VELTMAN 5,5 - In fase difensiva se la cava tutto sommato bene e dopo il gol di Neres trova anche il coraggio di proiettarsi in avanti. L'unico grosso errore è un appoggio orizzontale nel primo tempo che innesca il contropiede della Juventus, non sfruttato dai bianconeri. Nel finale fatica a contenere Douglas Costa.

Matthijs DE LIGT 6,5 - A 19 anni gioca da veterano, con una sicurezza impressionante. Splendido un anticipo su Bernardeschi che impedisce allo juventino di calciare a rete. Sul gol di Ronaldo non ha particolari colpe perché scala in marcatura sul primo palo. Esalta i tifosi olandesi con un anticipo di testa a metà ripresa con cui sovrasta Ronaldo.

Daley BLIND 6,5 - Prestazione convincente dell'olandese, che gioca semplice e pulito sbagliando davvero poco. Fuori posizione in occasione del gol di CR7, ma in quell'occasione era l'intero Ajax a essere piazzato male.

Nicolás TAGLIAFICO 5,5 - Qualche errore in fase di appoggio e un'ammonizione pesante per un fallo su Cancelo che gli farà saltare il ritorno a Torino per squalifica. Non la sua migliore serata. Rischia anche un fallo da rigore per una trattenuta ai danni di Bentancur. Molto meglio quando si sgancia in proiezione offensiva.

Lasse SCHÖNE 5 - Fa filtro in mezzo al campo badando più al sodo che alla qualità: superficiale in occasione del vantaggio della Juventus perché rallenta la corsa in fase di ripiegamento e si dimentica letteralmente di seguire Ronaldo. Si riprende e gioca una buona ripresa, ma quel rilassamento rischia di costare caro in ottica qualificazione.

dal 75' Jurgen EKKELENKAMP 6 - Entra a un quarto d'ora dal termine e mentalmente è subito in partita. Sfiora il gol con un destro in piena area respinto da un reattivo Szczesny.

Donny VAN DE BEEK 7 - Tatticamente fondamentale per i Lancieri perché segue come un'ombra Pjanic in fase di non possesso palla impedendo al bosniaco di costruire gioco con tranquillità. Sfiora anche il gol in avvio con un gran numero e un sinistro a lato di un niente. Giocatore intelligentissimo.

Frenkie DE JONG 6,5 - Direttore d'orchestra dei Lancieri, non spreca un pallone e non lo gioca mai in modo banale. Enorme un suo recupero su Bernardeschi nel primo tempo. Sarebbe uno dei migliori, ma in occasione del gol di Ronaldo si fa trovare un po' impreparato sulla ripartenza di Bentancur e non riesce ad accorciare.

Hakim ZIYECH 6,5 - Avvio super: mette i brividi alla Juventus con il suo sinistro ed è imprendibile tra le linee. Ha la tendenza a forzare la giocata, ma è anche vero che la quasi totalità delle azioni offensive passano da lui.

Dusan TADIĆ 5 - Non si vede mai. Prova a ritagliarsi un po' di spazio in zona centrale senza mai superare Rugani e Bonucci. Appena entra in possesso di palla si ritrova almeno due giocatori addosso. L'ombra del fantastico giocatore ammirato nella doppia sfida contro il Real Madrid.

David NERES 7 - Il suo gol è un concentrato di classe, rapidità e precisione. Ruba palla a Cancelo, lo manda a vuoto con una finta e trafigge Szczseny con un destro a giro perfetto sotto l'incrocio. A volte è egoista, ma la personalità e gli spunti non gli mancano.

All. Erik TEN HAG 7,5 - A prescindere dall'esito del doppio confronto con la Juventus, vale la pena ribadire un concetto. Questo Ajax gioca a calcio in maniera splendida, con un possesso palla esercitato quasi sempre nella metà campo avversaria. Organizzazione di gioco top. Qualche rischio dietro, qualche ingenuità e qualche pallone perso per eccessiva confidenza: ma sono i giusti prezzi da pagare.

Joao Cancelo, David Neres, Ajax-Juventus, Champions League, Getty ImagesGetty Images

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 7 - Al 18' si erge a protagonista alzando in corner un sinistro di Ziyech diretto all'incrocio dei pali. Sul gol di Neres non può fare davvero nulla, grande intervento nel finale su un destro di Ekkelenkamp.

João CANCELO 5,5 - Primo tempo di grande sofferenza, ma nell'unica occasione in cui supera la metà campo mette sulla testa di Ronaldo un pallone che il portoghese spinge in rete in tuffo. Clamorosa l'ingenuità dopo pochi secondi nella ripresa che dà il la al pareggio di Neres.

Daniele RUGANI 7 - Primo tempo quasi impeccabile: commette un solo errore quando si fa uccellare da Van De Beek, per il resto è sempre lucido negli appoggi e sicuro nelle chiusure anche in anticipo. Sostituisce degnamente Chiellini ed è un baluardo insuperabile anche nel secondo tempo. Determinante una deviazione in pieno recupero su conclusione di Tadic.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Non concede un centimetro a Tadic quando il serbo cerca di sfondare in posizione centrale. Diventa capitano dopo l'uscita dal campo di Mandzukic restando concentrato e attento fino alla fine.

Alex SANDRO 5,5 - Prestazione piuttosto incolore del brasiliano che pensa più a difendere che ad attaccare. Quando prova ad andare sul fondo non riesce a incidere. Dalla sua parte si ritrova spesso in inferiorità numerica perché gran parte delle azioni dell'Ajax, soprattutto nella prima frazione, partono da lì.

Rodrigo BENTANCUR 7 - Fa un po' di fatica a trovare la giusta posizione in campo perché i centrocampisti dell'Ajax danno pochi punti di riferimento. Poi però cresce in maniera vistosa col passare dei minuti e ha il grande merito di far partire l'azione del gol che sblocca la gara con un'apertura a tagliare il campo per Cancelo. Nella ripresa non sbaglia un pallone.

Miralem PJANIĆ 5,5 - In avvio non riesce a imporsi in cabina di regia a causa della pressione di Van De Beek: perde un paio di palloni in modo superficiale e Allegri si infuria. Cresce nel prosieguo di gara, anche se si fa apprezzare soprattutto in fase di interdizione perché là in mezzo il pallone è spesso tra i piedi dell'Ajax che hanno un passo diverso rispetto al suo.

Blaise MATUIDI 6 - Solito contributo prezioso in mezzo al campo, si ritrova spesso davanti ad Alex Sandro sulla corsia di sinistra a cercare il fondo. Esce a un quarto d'ora dalla fine per un infortunio la cui entità è da valutare.

dal 75' Paulo DYBALA s.v - In campo nell'ultimo quarto d'ora. Schierato da mezz'ala sinistra lontanissimo dalla porta, può fare davvero poco.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Nel primo tempo sfiora il gol con un sinistro dalla distanza e con una zampata in piena area. Sta bene fisicamente e mentalmente, punta sempre l'uomo e non ha paura di tentare la giocata. Cala nella seconda parte di gara anche perché i compagni lo supportano poco.

dal 93' Sami KHEDIRA s.v. - In campo solo nei minuti di recupero. Non giudicabile.

Mario MANDZUKIĆ 5 - Notte difficilissima per l'attaccante croato che tocca pochissimi palloni, non si rende mai pericoloso e non aiuta la squadra nelle ripartenze. Allegri lo toglie giustamente dopo un'ora di gioco.

dal 60' Douglas COSTA 6,5 - Allegri lo inserisce perché vuole provare a vincere la partita e il brasiliano risponde presente. Sulla sinistra fa quello che vuole e fa gridare al gol con un diagonale di sinistro che si stampa sul palo.

Cristiano RONALDO 7 - Si accende alla mezz'ora con un destro a lato e una sponda di testa in piena area che Bernardeschi non sfrutta. Poi, nel momento più importante del match a un minuto dallo scadere del primo tempo, sblocca il risultato con un gran colpo di testa su cross chirurgico di Cancelo. Ottavo gol all'Ajax in Champions League, la sua vittima preferita. Signore della Champions. Senza discussioni. Nella ripresa si vede poco, ma per l'ennesima volta lascia la sua pesantissima firma nel tabellino.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 - Doveva essere una Juve coraggiosa, ma in campo si vede quasi solo l'Ajax che in mezzo al campo detta legge. Sbaglia a puntare su un Mandzukic lontanissimo dalla migliore condizione: Kean in panchina sa di spreco. Giusta la scelta di inserire Douglas Costa nel finale per provare a infilare gli olandesi.