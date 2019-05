Le pagelle dell'Ajax

Andre ONANA 5,5 - Ha sulla coscienza il pasticcio del 2-2, che inevitabilmente gli abbassa la valutazione. Peccato, perché di parate importanti - prima e dopo - ne compie parecchie.

Noussair MAZRAOUI 6 - Sereno nella gestione del pallone. Inizia da terzino e chiude a centrocampo, soffrendo nel momento più complicato del match.

Matthijs DE LIGT 6,5 - Pare doversi nuovamente prendere le copertine, dopo aver eliminato la Juventus. Dopo aver segnato e disputato un primo tempo maestoso, però, nemmeno lui riesce a contenere gli assalti del Tottenham.

Daley BLIND 5,5 - Inizia bene, come tutto l'Ajax, nonostante un paio di errori in disimpegno, poi viene travolto dall'ondata avversaria.

Nicolas TAGLIAFICO 5 - In difficoltà per tutta la ripresa: lascia spazi amplissimi in cui Trippier si getta. Da lì nasce la rete che riapre ogni discorso.

Lasse SCHONE 5 - Prezioso nel primo tempo e autore dell'angolo da cui nasce l'1-0 di de Ligt, ma assieme a Onana è protagonista di un pasticcio colossale in occasione del secondo gol di Lucas Moura (60' Joel VELTMAN 6 - Fondamentale nel salvare sulla linea su Vertonghen. Tutto inutile)

Frenkie DE JONG 6,5 - Formidabile recuperatore di palloni, anche lui vive una serata a due facce: padrone del campo nella prima frazione, maggiormente in affanno nella seconda.

Hakim ZIYECH 7,5 - Meriterebbe ben più di un unico golletto, peraltro insufficiente a qualificare l'Ajax. Uomo ovunque, impreziosisce la gara con la sua qualità sopraffina e spaventa Lloris più di una volta, venendo tradito dal palo.

Donny VAN DE BEEK 6 - Questa volta brilla solo parzialmente, dopo aver incantato all'andata e prima ancora contro la Juventus. Apre il contropiede del 2-0 ma poi si nasconde nelle pieghe del match, facendosi notare poco (dal 90' Lisandro MAGALLAN s.v.)

Dusan TADIC 6,5 - Sempre pericoloso quando parte palla al piede puntando l'avversario diretto. Bravissimo quando alza la testa e trova Ziyech, meno quando ha l'opportunità di far male in prima persona.

Kasper DOLBERG 5 - In campo all'ultimo secondo per il forfait di Neres nel riscaldamento, dimostra tutta la disabitudine a partite così. Prezioso nel sacrificio, ma sbaglia tanto e combina poco (dal 67' Daley SINKGRAVEN 5,5 - Non riesce a mettere una pezza a una situazione complicatissima)

All. Eric TEN HAG 6 - Privato di Neres, schiera una squadra ancor più offensiva e per un tempo tutto va a meraviglia. Prova in tutti i modi a rintuzzare gli attacchi del Tottenham, ma senza successo.

Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 6 - Incolpevole sui due gol dell'Ajax, non compie interventi super ma è bravo a tenere a galla il Tottenham in altre occasioni.

Kieran TRIPPIER 5,5 - Primo tempo semplicemente inguardabile, in cui sbaglia tutto o quasi: sui due gol dell'Ajax il suo aiuto è evidente. Nella ripresa se non altro si scioglie, trova spazi enormi e propizia il 2-2 (dall'81' Erik LAMELA s.v.)

Toby ALDERWEIRELD 6 - In un match dalle difese piuttosto ballerine, nemmeno lui fa eccezione. Ma ha il merito di rialzarsi dopo una prima frazione di sofferenze.

Jan VERTONGHEN 6 - Scende in campo con la mascherina dopo l'infortunio dell'andata e non tradisce. In difesa patisce parecchio, ma nel finale sfiora il gol.

Danny ROSE 6,5 - L'ultimo a mollare anche in un primo tempo nel quale il Tottenham pare destinato a crollare. Tanta grinta, tanta dedizione alla causa (dall'82' Ben DAVIES s.v.)

Victor WANYAMA 5 - Esattamente come all'andata il filtro davanti alla difesa è tutt'altro che ottimale. Esce nell'intervallo, anche a causa di un problema fisico (dal 46' Fernando LLORENTE 7 - Il suo ingresso in campo porta maggior peso all'attacco del Tottenham e sposta gli equilibri. Non segna, ma è preziosissimo in tante giocate da vero centravanti)

Moussa SISSOKO 6,5 - La sua prestazione, come quella di Trippier, è lo specchio di quella del Tottenham: disperso nel primo tempo, un leone nel secondo.

Dele ALLI 7 - Inizia come peggio non potrebbe: venendo sovrastato da de Ligt. Poi, pian piano, si sveglia: mette in porta Son ed è un'insidia costante, fino alla ciliegina finale dell'assist a Lucas Moura al 96'.

Christian ERIKSEN 6,5 - Molto più in palla rispetto all'andata. Nobilita la sua prestazione con buone giocate e mette Alli a tu per tu con Onana.

Lucas MOURA 9,5 - Uomo partita, in tutti i sensi. Leone in gabbia per tutto il primo tempo, nella ripresa si scatena mandando il Tottenham in finale da solo: la sua pazzesca tripletta vale un biglietto per il Wanda Metropolitano.

Heung-min SON 6 - Colpisce quasi subito un palo, si ingarbuglia spesso e volentieri e torna a galla nel finale d'assalto, nel quale pure lui è pericolosissimo.

All. Mauricio POCHETTINO 7 - Cambia la gara nell'intervallo, inserendo Llorente e mutando l'assetto offensivo degli Spurs. Le prova tutte per rimontare e alla fine viene premiato.