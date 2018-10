Le pagelle di Barcellona-Inter 2-0: Suarez decisivo da rifinitore, Borja Valero inadeguato

=== Barcellona ===

Marc-André TER STEGEN 6 – Un solo guizzo degno di nota, quello sul cross di Politano. Per il resto fa buona guardia senza dover lavorare molto.

SERGI ROBERTO 6,5 – Sgroppate e quantità: vince il duello con Perisic da quella parte, i chilometri sono tanti.

Gerard PIQUE’ 6 – Non attraversa un momento di forma brillante, come dicono in Spagna. Contiene Icardi con attenzione.

Clement LENGLET 6,5 – Pericoloso con zuccate in proiezione offensiva, ma trova Handanovic pronto e reattivo. Dietro non soffre.

JORDI ALBA 7 – Gioca la partita numero 50 con il Barcellona in Champions League. Festeggia con il gol del 2-0, spina nel fianco.

Ivan RAKITIC 6,5 – Qualche pallone sanguinoso perso, ma anche l’assist per Jordi Alba e trame sempre interessanti.

Sergio BUSQUETS 6,5 – Pallone in banca e nei passaggi è millimetrico per la capacità di fare giocate semplici ma efficaci.

ARTHUR 6,5 - Non butta via un pallone e si permette qualche gioco di prestigio. Niente male (dal 78’ Arturo VIDAL s.v.).

RAFINHA 7 – Proprio l’ex dalla distanza scalda i guantoni di Handanovic prima di trafiggerlo con il sinistro al volo. Rimpiazza alla grande Leo Messi. Prima di oggi aveva giocato solo 111 minuti totali e non aveva ancora segnato... (dal 72’ Nelson SEMEDO s.v.).

Luis SUAREZ 7,5 - L’assist per Rafinha è una magia con il contagiri, usa il compasso e più di mezzo gol è suo. Sempre pericoloso, viene frenato da Handanovic in svariate occasioni. Festeggia al meglio la nascita del terzo figlio Lautaro.

Philippe COUTINHO 6,5 – Sfiora anche lui la rete da ex e ricama qualche pallone al cachemire. Non è abbastanza cinico (dall’88’ MUNIR EL HADDADI s.v.).

All. Ernesto VALVERDE 6,5 – Buon Barcellona per atteggiamento e palleggio, come volevasi dimostrare. L’assenza di Messi si nota, ma viene compensata alla grande con il marchio di fabbrica: il gioco e quella consapevolezza che all'Inter ancora manca.

Brozovic - Barcellona-InterEurosport

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5 – Evita un passivo peggiore e tiene in vita l’Inter. Sui due gol non ha responsabilità.

Danilo D’AMBROSIO 5 – Il palcoscenico del Camp Nou è proibitivo. Timoroso e infilato sul primo gol subito.

Milan SKRINIAR 6 – Sulla prima rete subita resta un po’ imbambolato insieme a D’Ambrosio anche se bisogna render merito a Suarez. Sulla seconda non è un fulmine su Jordi Alba. Per il resto se la cava con personalità e spunti palla al piede, ma sono due macchie non da grande Skriniar nei momenti decisivi.

Joao MIRANDA 6 – Alla fine tiene botta anche se tutti sono rimasti sbalorditi quando non hanno visto de Vrij in campo. Suarez è un brutto cliente, ma il Pistolero è incisivo più come rifinitore dalla distanza (leggasi primo gol).

Kwadwo ASAMOAH 6 – Un regalo decisamente troppo grande per Lenglet che si ritrova un assist sulla testa, ma anche un buon lavoro nelle diagonali e nei cross messi in mezzo per i compagni.

Marcelo BROZOVIC 6,5 – Il gioco passa da lui nella zona nevralgica. Generoso ma non sempre preciso, su una punizione usa una tattica che ha già fatto il giro del web: stendersi a terra.

Matias VECINO 6,5 – Nel primo tempo innesca Icardi e fa sentire il suo carattere. Cala un po’ nella ripresa.

Antonio CANDREVA 6 – Non demerita e scodella un paio di palloni buoni dalla destra, ma Spalletti lo punisce oltremodo con il cambio (dal 46’ Matteo POLITANO 6 – Si presenta bene con un cross tagliato velenosissimo dalla trequarti, poi però si divora un gol su pallone perso dal Barcellona. Deve inquadrare la porta).

BORJA VALERO 4,5 - Un pesce fuor d’acqua, un intruso al Camp Nou. L’Inter patisce tremendamente l’assenza di Nainggolan. Può essere utile negli ultimi minuti, ma non quando gli avversari hanno le pile cariche (dal 63’ LAUTARO MARTINEZ 5,5 - Una girata e poco più. Non riesce a incidere nei minuti a disposizione cercando di giocare in area con lo spostamento di Icardi al fine di lasciargli libertà d'azione).

Ivan PERISIC 5,5 – Ancora troppo poco. Un paio di palle interessanti per Icardi in avvio, poi la fiammella si spegne piano piano (dal 77’ KEITA Baldé Diao s.v.).

Mauro ICARDI 6 – Manca la stoccata, ma il lavoro per la squadra è tanto così come le sponde per i compagni: Politano lo sa bene. Non è il solito killer e non dà un dispiacere al club che lo ha formato.

All. Luciano SPALLETTI 5,5 – La scelta di Borja Valero non lo premia. Cerca di trovare le contromisure, le studierà per il ritorno di San Siro.