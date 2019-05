LIVERPOOL

Alisson BECKER 7,5 - Nel primo tempo tiene vivo il Barcellona con un paio di parate super, in particolare quella su Jordi Alba. Sicuro anche nella ripresa su Suarez e Messi. Impeccabile. Incubo per i blaugrana: l'anno scorso aveva vissuto in maglia giallorossa la rimontona della Roma proprio ai danni di Messi e compagni.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7,5 - Primo tempo un po' timido, ripresa travolgente. Firma l'assist del 2-0 con un break irresistibile sulla destra e inventa il corner geniale per il sigillo di Origi che regala la qualificazione ai Reds.

Joel MATIP 7 - Attento, concentrato e cattivo (agonisticamente parlando) al punto giusto. Sbaglia solo quando si alza troppo in ritardo a metà ripresa e concede un'occasione a Suarez, per sua fortuna non sfruttata.

Virgil VAN DIJK 8 - All'andata non aveva vissuto la sua notte migliore, stavolta è un muro invalicabile. Si conferma uno dei centrali più forti al mondo. Si concede il lusso di sfiorare anche il gol di tacco su corner: sarebbe stata l'apoteosi.

Andy ROBERTSON 6,5 - Nel primo tempo gioca con un'intelligenza straordinaria, rendendosi anche pericoloso con un sinistro insidioso respinto in qualche modo da Ter Stegen. Costretto a uscire dopo l'intervallo per un problema fisico.

dal 46' Georginio WIJNALDUM 8,5 - Il centrocampista olandese entra al 46' e ha un impatto devastante sulla partita. Segna due gol in due minuti, e che gol! Una zampata di destro e un'incornata all'incrocio da bomber consumato. All'andata era stato quasi un peso per i Reds, stavolta vive la notte più importante della sua carriera.

Jordan HENDERSON 7,5 - Propizia la rete che spacca subito la partita con un'incursione delle sue. Lotta su ogni pallone, non si arrende nemmeno quando rimedia un colpo al ginocchio destro. Altra prestazione da capitano vero, chapeau.

FABINHO 7,5 - Presenza fondamentale in mezzo al campo per la sua capacità di fare da argine e tenere uniti i reparti. Eroica l'ultima sgroppata in anticipo su Messi che mette il sigillo alla qualificazione. Altro giocatore eclettico a cui Klopp deve moltissimo.

James MILNER 7 - Parte sulla linea dei centrocampisti, poi viene dirottato nel ruolo di terzino sinistro dopo l'uscita di Robertson. Con risultati in entrambi i casi eccellenti. Dalla sua parte non si passa mai.

Xherdan SHAQIRI 6,5 - Primo tempo inguardabile, sbaglia quasi tutti i palloni che gioca. Nella ripresa si sveglia e ha il grande merito di confezionare l'assist per il 3-0 di Wijnaldum. Di fatto fa una sola cosa giusta, ma pesantissima.

dal 90' Daniel STURRIDGE S.V. - In campo solo nei minuti di recupero, non giudicabile.

Sadio MANÉ 7,5 - In avvio è lui a dare la scossa al Liverpool facendo i numeri sulla sinistra, svariando su tutto il fronte d'attacco dei Reds e mandando in crisi i difensori del Barcellona che a turno provano a fermarlo. La sua intensità non cala nemmeno nella ripresa. Prova di sacrificio e di sostanza.

Divock ORIGI 8,5 - Punto di riferimento imprescindibile per l'attacco del Liverpool. Pronto a ribadire a rete la corta respinta di Ter Stegen per la rete dell'1-0, furbo a farsi trovare pronto sul corner di Alexander-Arnold per il definitivo 4-0. Bravissimo anche a giocare di sponda. Da applausi.

dall'85' Joe GOMEZ s.v. - In campo solo pochi minuti, ingiudicabile.

All.: Jurgen KLOPP 9 - Reduce dallo 0-3 dell'andata, si presenta all'appuntamento più importante della stagione senza Salah e Firmino. Gli alibi, insomma, non mancherebbero. Eppure il tecnico tedesco tira fuori dal cilindro l'ennesimo capolavoro di forza e coraggio annichilendo il Barcellona e centrando la sua terza, meritatissima finale di Champions League.

Mané, Sergi Roberto - Liverpool-Barcelona - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

BARCELLONA

Marc-André TER STEGEN 5,5 - Sui primi 3 gol del Liverpool non ha particolari responsabilità, sul quarto è passivo come tutti i suoi compagni. Anzi, si distrae smettendo di guardare il pallone. Bravo a respingere d'istinto un tacco ravvicinato di Van Dijk.

Sergi ROBERTO 5 - Nel primo tempo Mané lo fa letteralmente impazzire, cresce col passare dei minuti salvo crollare definitivamente nella ripresa. Rischia anche un fallo da rigore per un'entrata sempre su Mané in piena area. Serata no per un giocatore che in questa stagione aveva convinto

Gerard PIQUÉ 4 - Prestazione sconcertante del difensore centrale blaugrana, il primo a tradire quando si fa saltare con troppa facilità da Henderson nell'azione del primo gol. Si addormenta sul 4-0, non impeccabile nemmeno in altre due reti del Liverpool. Notte da incubo.

Clement LENGLET 4,5 - Nel primo tempo è forse il migliore della linea difensiva dei suoi, ma nella seconda parte di gara emergono tutti i suoi limiti. Immobile in occasione del 3-0 di Wijnaldum, dà la sensazione di essere in balia degli eventi e non viene per nulla aiutato da Piqué.

Jordi ALBA 4,5 - Al Camp Nou era stato uno dei più brillanti, ad Anfield si rende protagonista di un flop clamoroso. Direttamente colpevole in occasione del primo e del secondo gol. Prova a riscattarsi in fase offensiva ma Alisson gli dice no.

Arturo VIDAL 6 - Primo tempo da guerriero. Tiene in piedi il Barça e recupera un'infinità di palloni dimostrando di essere tornato ai suoi migliori livelli. Nella ripresa finisce la benzina e chiude in ritardo su Wijnaldum leggendo male il suo inserimento in occasione del raddoppio del Liverpool.

dal 75' ARTHUR 5,5 - Gioca poco più di un quarto d'ora e non incide.

Sergio BUSQUETS 4,5 - A centrocampo stavolta perde la maggior parte dei duelli. Sbanda paurosamente e si dimentica letteralmente di Origi sul corner di Alexander-Arnold.

Ivan RAKITIC 4,5 - Il centrocampista croato è prevedibile e lento. Sbaglia diversi palloni banali: in una parola è irriconoscibile.

dall'80' MALCOM s.v. - Gioca una manciata di minuti, non giudicabile.

Lionel MESSI 5 - Impegna Alisson con un paio di conclusioni, ma il portiere brasiliano è attento. L'unico a provare a dare la scossa a un Barcellona tramortito, ma nel finale uno come lui avrebbe potuto e dovuto fare qualcosa di più. All'andata l'aveva vinta quasi da solo, stavolta non riesce a ripetersi.

Luis SUAREZ 4 - Nel primo tempo pensa soprattutto a litigare con gli avversari, nel secondo ha un solo pallone utile ma lo spreca con un destro debole. Inesistente.

Philippe COUTINHO 4 - Si ripete sugli stessi livelli (bassissimi) del match d'andata dove era uscito tra i fischi. Di lui si ricorda solo un destro a giro respinto da Alisson, poi il vuoto.

dal 60' Nelson SEMEDO 5 - Si piazza sulla destra ma, fatta eccezione per un cartellino giallo rimediato per una plateale trattenuta su Mané, risulta non pervenuto.

All.: Ernesto VALVERDE 4 - Tradisce proprio nella notte più importante. Squadra molle e senza idee. Dopo il 3-0 di Wijnaldum occorreva inventarsi qualcosa. La rete del 4-0 non è accettabile in una semifinale di Champions. Difficilmente condivisibile la decisione di schierare Coutinho dall'inizio, nemmeno i cambi convincono.