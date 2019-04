LIVERPOOL

Alisson BECKER 6,5 - Un solo vero intervento, ma decisivo: la respinta con i piedi sul diagonale a botta sicura di Marega nel primo tempo. Non paga dazio per un'incomprensione con Van Dijk nella ripresa.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6,5 - Spinta costante sulla destra, bene anche in fase di copertura. Suo l'assist per la rete di Firmino, un traversone basso perfetto che il brasiliano deve solo appoggiare in rete.

Dejan LOVREN 6,5 - Preferito a Matip, sfodera una prestazione di buon livello senza troppe sbavature. Rischia il rigore nella ripresa per una goffa respinta di testa su corner, ma è questa la sua unica macchia.

Virgil VAN DIJK 6,5 - Non impeccabile come in altre circostanze, ma come al solito efficace nelle chiusure ed elegante in fase di impostazione. Marega gli crea qualche grattacapo quando scatta in profondità.

James MILNER 6 - Piazzato da Klopp nel ruolo di terzino sinistro, risponde presente come suo solito dimostrando grande affidabilità e versatilità. Si conferma un jolly fondamentale per Klopp.

Jordan HENDERSON 7,5 - Prestazione da vero capitano. Lo trovi sulla trequarti e un attimo dopo al limite della propria area a coprire. Uomo ovunque. L'azione del 2-0 nasce da una sua apertura illuminante, nella ripresa confeziona anche un assist al bacio per Mané vanificato dalla posizione di offside dell'attaccante.

FABINHO 6,5 - Primo tempo a corrente alternata, ripresa sugli scudi soprattutto nei minuti finali quando si rende molto utile in fase di interdizione. Si trova a meraviglia con i suoi colleghi di reparto.

Naby KEITA 7,5 - Partita da incorniciare la sua, nella notte in cui timbra la sua prima rete in Europa con la maglia del Liverpool. Sblocca il risultato, corre come un forsennato alla caccia di palloni e dà tutto fino alla fine entrando nell'area avversaria palla al piede anche nei minuti di recupero.

Mohamed SALAH 6 - Buon primo tempo nel quale mette in seria difficoltà Telles con le sue accelerazioni e si fa apprezzare anche per un paio di ripiegamenti difensivi. Netto calo nella ripresa quando non sfrutta a dovere le ripartenze dei Reds.

Roberto FIRMINO 6,5 - Un gol facile facile, qualche giocata d'autore e l'intelligente assist per Keita. Il brasiliano non incanta, ma continua a segnare con regolarità in Champions League e questo non è un dettaglio da poco.

dall'82' Daniel STURRIDGE s.v. - In campo solo nei minuti finali, non giudicabile.

Sadio MANÉ 5,5 - Lascia il segno sulla partita con l'accelerazione in avvio da cui nasce la rete dell'1-0, ma per il resto combina poco. Dei tre d'attacco è senza dubbio il meno brillante. Quando trova la zampata vincente deve ricacciare l'urlo di gioia in gola per un offside davvero al limite.

dal 73' Divock ORIGI 6 - Gioca poco più di un quarto d'ora ma entra bene in partita portando vivacità e tenendo sotto pressione la difesa del Porto.

All.: Jurgen KLOPP 7 - Primo tempo fantastico del Liverpool con verticalizzazioni a velocità supersonica e recuperi palla immediati. L'azione del secondo gol è da manuale del gioco del calcio. Ripresa a scarto ridotto, ma giustamente c'è da pensare anche alla Premier League e le energie vanno dosate.

Van Dijk anticipa Marega e si scontra con Alisson - Liverpool-Porto Champions League 2018-19Getty Images

PORTO

Iker CASILLAS 6 - Ingannato dalla deviazione di Oliver Torres in occasione del gol di Keita, non può nulla sul raddoppio di Firmino. Bravo a far perdere il tempo giusto a Salah in uscita alla mezz'ora e a tenere vivo il Porto in ottica match di ritorno.

Maxi PEREIRA 5 - Si dimentica di Firmino e il brasiliano non perdona. Anche l'azione del primo gol nasce dalla sua parte. L'anello debole della difesa dei portoghesi.

dal 77' FERNANDO s.v. - Prova a dare il suo contributo nel finale senza riuscirci.

FELIPE 5,5 - Non sempre reattivo sugli affondi dei Reds, non è esente da responsabilità in occasione della rete di Firmino.

Eder MILITAO 6,5 - Nel primo tempo alterna cose buone a qualche imprecisione, nella ripresa gioca con grande sicurezza e prende le misure al tridente del Liverpool confermandosi un giocatore di valore.

Alex TELLES 5,5 - Nei primi 45 minuti Salah lo mette spesso in difficoltà con le sue continue accelerazioni. Meglio nella ripresa quando la furia dell'egiziano si placa dandogli la possibilità di farsi vedere in fase di spinta.

Jesus CORONA 6,5 - Ottima la prova dell'esterno destro che parte da ala e finisce da terzino. Lucido e intraprendente, non sempre trova l'assistenza dei compagni quando si spinge in avanti.

DANILO 5,5 - Prova a farsi valere in mezzo al campo con risultati modesti. Nella prima frazione viene preso in mezzo dai centrocampisti del Liverpool, si rianima quando i ritmi di gara si abbassano.

Oliver TORRES 5,5 - Sfortunato nella deviazione che spiazza Casillas e regala il vantaggio al Liverpool. Galleggia in mezzo al campo senza infamia e senza lode perdendo qualche contrasto di troppo.

dal 73' Bruno COSTA 5,5 - Buona presenza fisica, ma anche tanta confusione in mezzo al campo. Non dà il cambio di passo che sarebbe servito nei minuti finali.

OTAVIO 5 - Quando parte in velocità dà sempre la sensazione di poter fare male, ma poi si perde in un bicchiere d'acqua. Sciagurato un suo retropassaggio che mette Salah solo davanti a Casillas: un errore da matita blu che avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione.

Moussa MAREGA 6 - Merita la sufficienza perché è l'unico del Porto a rendersi pericoloso. Alisson dice no a un suo sinistro ravvicinato, nella ripresa decide di calciare invece di servire Otavio liberissimo a centro area.

Francisco SOARES 5,5 - Qualche buon duetto con Marega in avvio di gara, ma le sue energie si esauriscono ben presto e a inizio ripresa viene giustamente sostituito.

dal 62' Yacine BRAHIMI 5,5 - In campo per dare più fantasia al reparto offensivo, di fatto non si vede mai e viene annullato da Lovren e Van Dijk.

All.: Sergio CONCEIÇAO 6,5 - Il Porto stupisce per il suo atteggiamento aggressivo nei primi minuti, ma al primo contropiede va sotto. Nonostante il doppio svantaggio il tecnico portoghese ha il merito di non snaturare la sua squadra che forse avrebbe meritato qualcosa di più. Qualificazione difficile, ma non impossibile.