Le pagelle di Manchester United-Juventus 0-1: Dybala perfetto, Chiellini un muro

Le pagelle del Manchester United

David DE GEA 7 - Il migliore tra i padroni di casa, ed è tutto dire. Con più di un intervento decisivo evita, specialmente nel primo tempo, un passivo più pesante.

Ashley YOUNG 5,5 - Ha parecchie difficoltà con Ronaldo, Alex Sandro e Matuidi. Infiamma l'Old Trafford con le sue discese, che portano però a poco.

Chris SMALLING 6 - Assieme a Lindelof non ha grandi colpe per un primo tempo non giocato dallo United. Prova a stoppare Cuadrado, ma il rimpallo favorisce Dybala.

Victor LINDELOF 6,5 - Dopo de Gea è l'unico sopra la sufficienza. Con più di una chiusura evita che la Juve possa dilagare dopo il vantaggio di Dybala.

Luke SHAW 5,5 - Più produttivo nel secondo tempo, in cui non si risparmia qualche avanzata. Ma con Cancelo e Cuadrado aveva sofferto le pene dell'inferno per un tempo intero.

Juan MATA 5 - Galleggia tra centrocampo e trequarti, ma le idee scarseggiano e il piede sinistro non è calibrato. Lotta, ma si arrende.

Nemanja MATIC 5 - Compassato, impreciso e senza spunti degni di nota nell'organizzazione della manovra. Tanti, tantissimi errori.

Paul POGBA 6 - Stordito per 45 minuti buoni dal gioco perfetto della sua ex squadra, poi scatta una scintilla: qualche preziosismo, qualche buona apertura e, soprattutto, il bel sinistro che al 75' centra il palo. Sfortunato.

Marcus RASHFORD 5 - Là dall'estremo destro ci prova, questo sì, ma va a costantemente a sbattere contro chi gli si para di fronte.

Romelu LUKAKU 5 - Mica è solo colpa sua, perché quelli come lui se mal serviti possono far poco, ma non ha una chance che sia una. Bonucci e Chiellini se lo mangiano.

Anthony MARTIAL 5 - A tratti irritante e a imbarazzante. Solo nella parte finale della gara si sveglia leggermente. E pensare che arrivava dalla doppietta al Chelsea...

All. José MOURINHO 4,5 - Assiste impotente e immobile alla débâcle, senza sapere come reagire. Zero mosse tattiche, zero cambi in corsa. Solo quel battibecco finale con i tifosi arrivati dall'Italia.

Cristiano Ronaldo of Juventus gives his team instructions during the Group H match of the UEFA Champions League between Manchester United and Juventus at Old TraffordEurosport

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Ordinaria amministrazione. E un pizzico di fortuna quando Pogba, a un quarto d'ora dal termine, colpisce il palo.

João CANCELO 6,5 - Addirittura straripante per un tempo, tra iniziative costanti, sovrapposizioni e conclusioni. Perde lucidità nella ripresa, sbagliando parecchio (dall'87' Douglas COSTA s.v.)

Leonardo BONUCCI 6,5 - Forma una cerniera difensiva tratti impeccabile con Chiellini. Commette un paio di sbavature dopo l'intervallo, ma si riprende immediatamente.

Giorgio CHIELLINI 7,5 - Un muro impossibile da scalfire, figuriamoci da abbattere. Preciso e concentrato dal primo all'ultimo minuto, senza macchie. Se non ci fosse Dybala, sarebbe il migliore in campo.

Alex SANDRO 6,5 - Non si fa sorprendere in fase difensiva e, quando può, attacca il diretto avversario. Brillante.

Rodrigo BENTANCUR 6 - Gran personalità in un palcoscenico del genere. Nella ripresa, però, patisce visibilmente la stanchezza ed è molto meno lucido.

Miralem PJANIC 6,5 - Al netto di qualche errorino nella ripresa, per larghi tratti del match organizza nel migliore dei modi la regia bianconera. Con qualche imbucata di gran classe per i compagni.

Blaise MATUIDI 7 - Elemento imprescindibile in mezzo al campo. Corre, battaglia, partecipa egregiamente al palleggio e tira. Un giallo macchia solo parzialmente la sua prestazione.

Juan CUADRADO 6,5 - Decisivo con il movimento sul primo palo che manda a segno Dybala. Cerca spesso l'assist per i compagni, offrendo un contributo prezioso (dall'81' Andrea BARZAGLI s.v.)

Paulo DYBALA 7,5 - Dopo la tripletta al debole Young Boys, ecco la serata che l'argentino sognava da tempo. Decisivo con il gol vincente e perfetto nel gestire tutti i palloni, smistandoli o inventando a seconda dei casi. Partita monumentale (dal 79' Federico BERNARDESCHI s.v.)

Cristiano RONALDO 7 - Torna nello stadio dov'è diventato grande e non si fa tradire dall'emozione. Offre ottimi spunti, apre l'azione dello 0-1 e in un paio di occasioni sfiora il gol.

All. Massimiliano ALLEGRI 7,5 - I suoi giocatori sembrano dei soldatini, ma non nel senso spregevole inteso da Antonio Cassano. Tutti sanno cosa fare, come muoversi, dove piazzarsi. Con un po' di cinismo in più, la Juve si metterebbe in tasca ben prima i 3 punti.