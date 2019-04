Le pagelle del Porto

Iker CASILLAS 5,5 - Può fare poco sui gol del Liverpool. Poteva fare un po’ di più in occasione della prima rete di Mané, quando resta a guardare sull’inserimento del senegalese.

Éder MILITÃO 6,5 - Spinge tanto sulla destra, realizza anche il gol della bandiera.

Augusto FELIPE 6 - Nel primo tempo vince tutti i duelli. Vita, quasi, facile con Origi. Ben altra storia con Firmino.

Képler PEPE 5 - Torna dopo la squalifica, ma si perde spesso e volentieri l’uomo in marcatura.

Alex TELLES 5,5 - Comincia bene, spingendo sulla fascia. È però discontinuo e nella ripresa non si vede mai.

Salah Telles Porto-LiverpoolGetty Images

Monteiro OTÁVIO 5 - Il meno incisivo nell’azione di pressing del Porto nel primo tempo. (dal 46' Soares TIQUINHO 6 - In attacco fa più lui che Marega, ma non basta per provare ad evitare almeno la sconfitta).

Pereira DANILO 5,5 - Parte bene ma cala alla distanza. Dalla mezz’ora in poi non riesce più a tenere il ritmo (comunque basso) del Liverpool.

Héctor HERRERA 6 - Diverse giocate interessanti nel primo tempo, ma anche lui fatica nella ripresa.

Jesús CORONA 6,5 - Per distacco il migliore dei suoi. Peccato che i suoi compagni non sfruttino le sue giocate. (dal 78’ Reges FERNANDO sv - Dentro solo per dare un po’ di ossigeno a Corona).

Moussa MAREGA 5 - Contro la Roma era stato fenomenale a mettere in ginocchio la fase difensiva della squadra di Di Francesco. Contro il Liverpool è invece inesistente, e dire che ha due occasionissime nel primo tempo per riaprire il discorso qualificazione.

Yacine BRAHIMI 5,5 - Discontinuo in attacco. Non sfrutta quei pochi errori che commette la difesa del Liverpool (dall’81’ Bruno COSTA sv - Conceição pensa anche al campionato e nel finale butta nella mischia anche il classe ‘97).

All. Sérgio CONCEIÇÃO 6 - L’approccio alla gara è perfetto, con il Porto che ci crede per davvero. Il Liverpool è messo sotto, ma non basta per far partire la rimonta. Lui se l’è giocata, è andata male ma esce a testa alta.

Le pagelle del Liverpool

Becker ALISSON 6,5 - Nel primo tempo tiene in piedi la sua squadra con un paio di interventi decisivi.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 7 - Poche sortite offensive, ma buone. Vedi l’assist al bacio per il 2-0 di Salah. (dal 66’ Joe GOMEZ 5,5 - Non un grande impatto, perde due palloni che possono essere sanguinosi).

Virgil VAN DIJK 6,5 - Viene investito dal grande avvio del Porto e si perde in un paio di occasioni Marega. È bravo però a ritrovare ritmo e a chiudere l’area di rigore. Segna anche il gol del 4-1.

Virgil van DijkGetty Images

Joël MATIP 6 - Fa fatica nel primo tempo, vista la grande intensità messa in campo dal Porto.

Andrew ROBERTSON 6 - Normale amministrazione. Costretto da Militão ad un compito più difensivo, ma se la cava. (dal 71’ Jordan HENDERSON 6,5 - Dà equilibrio al centrocampo una volta entrato. Fornisce anche l’assist per il 3-1 di Firmino).

Georginio WIJNALDUM 6 - Si fa vedere poco nel primo tempo, cresce nella ripresa.

Tavares FABINHO 5,5 - Poco ritmo a centrocampo. Non illumina con le sue verticalizzazioni.

James MILNER 5,5 - Molta confusione a centrocampo. Non riesce a rompere la pressione del Porto.

Mohamed SALAH 6,5 - Poche occasioni, ma buone. Suo l’assist per Mané che firma l’1-0, raddoppia dopo un grande servizio di Alexander-Arnold.

Divock ORIGI 5,5 - Qualche accelerazione nella metà campo avversaria, ma risulta essere poco incisivo in zona d’attacco. (dal 46' Roberto FIRMINO 7 - Il Liverpool fa tanta fatica nel primo tempo, ma il brasiliano trasforma la sua squadra una volta entrato. C’è un punto di riferimento a raccogliere palla sulla trequarti, liberando il centrocampo della pressione esercitata dal Porto).

Sadio MANÉ 7 - Entra nella storia. Segna in tutte le partite della fase ad eliminazione diretta del Liverpool e raggiunge Ian Rush per numero di gol realizzati in Europa con la maglia dei Reds. Lui c’è sempre, ora il suo obiettivo è Gerrard (21).

All. Jürgen KLOPP 6 - Non schiera la miglior formazione, pensando al campionato. Rinsavisce però nella ripresa inserendo Firmino e Henderson che danno maggior equilibrio alla sua squadra.