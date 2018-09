Le pagelle di Stella Rossa-Napoli 0-0: Milik e Insigne sparano a salve

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5,5 - Poche volte chiamato in causa dai giocatori della Stella Rossa, non infonde però un gran senso di sicurezza. Fatica a trattenere la sfera.

Elseid HYSAJ 6 - Riesce a contenere Marko Marin, ma si affaccia poche volte nella metà campo avversaria.

Raúl ALBIOL 6 - Complice una botta subita nel finale, rischia di combinare un pasticcio negli ultimi minuti. Per il resto, la sua solita gara con pochissime sbavature.

Kalidou KOULIBALY 6 - Ci mette il fisico dove serve. Peccato non essere stato altrettanto utile anche nei calci piazzati.

Mário RUI 5,5 - Il solito Mário Rui, capace di grandi sgroppate sulla sinistra, ma mai continuo al 100%. Davanti gioca bene, ma difende malissimo, concedendo diverse occasioni ai serbi. Si prende anche uno dei gialli più stupidi della storia nel finale di gara.

José María CALLEJÓN 6,5 - Sta prendendo confidenza con il nuovo ruolo. Meno incisivo in area di rigore, ma più fantasista: sono ben 7 le occasioni da gol create. La più nitida ce l'ha però sui suoi piedi, con Rodić che salva tutto sulla linea. (dal 75' Adam OUNAS 5,5 - Entra per cambiare la partita, ma finisce per fallire due dribbling).

Allan - Red Star Belgrade-Napoli - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Marques ALLAN 5 - Forse il migliore dell'avvio di stagione del Napoli. Questa volta tradisce le attese, con un primo tempo da incubo. Perde tre palloni velenosissimi nella propria trequarti, salvato solo dalla poca qualità dei giocatori della Stella Rossa. Rischia anche di essere espulso già nel primo tempo. (dal 61' Dries MERTENS 5,5 - Fatica a trovare la posizione una volta entrato. Ha anche un'ottima chance, ma si mangia il colpo dell'1-0).

Fabián RUIZ 6 - Sicuramente meglio nel primo tempo, dove alterna giocate di grande fantasia a grandissimi recuperi in fase di interdizione. Non riesce ad essere altrettanto continuo nella ripresa, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.

Piotr ZIELINSKI 6 - Gioca una gara molto simile a quella vista contro la Fiorentina. Dà sempre l'impressione di rompere la partita ad ogni suo controllo palla, ma si scioglie quando arriva al momento del dunque. (dal 75' Marek HAMSIK 6 - L'impatto alla partita è positivo, ma davanti non hanno più benzina).

Zielinski - Red Star Belgrade-Napoli - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Arkadiusz MILIK 6,5 - In zona gol non si fa trovare pronto, ma gioca a tutto campo. Anche nel finale, quando tutti erano finiti, è l'unico che cerca di cambiare il risultato. Fa avanti e indietro fino a metà campo. Questo è l'atteggiamento giusto, per chi come Milik vuole essere finalmente protagonista dopo due annate amarissime.

Lorenzo INSIGNE 6 - Rispetto alla gara contro la Fiorentina, a fare la differenza è la sua traversa. Gran primo tempo dell'ex Pescara che svaria su tutto il fronte d'attacco. Diverse le occasioni per lui, oltre alla traversa. Polveri bagnate però nella ripresa, dove non riesce a farsi varco tra le maglie dei difensori serbi.

All. Carlo ANCELOTTI 6 - Il suo 4-4-2 prende sempre più piede, con il Napoli che dà la sensazione di poter e saper maturare. Serve però vincerle le gare e nella ripresa gli azzurri non sono riusciti a sfondare. Troppi errori individuali al momento del dunque, c'è troppa frenesia di vincere. Servirà fare un lavoro mentale anche su questo.

Le pagelle della Stella Rossa

Borjan 7, Stojković 7, V.Savić 6,5, Degenek 6, Rodić 7; Jovicić 5,5 (dal 55' Jovancić 7), Krsticić 6,5; Ben Nabouhane 5,5, Causić 5,5, M.Marin 6 (dall'87' V.Simić sv); Boakye 6 (dall'81' Pavkov sv). All. Vladan Milojević 7