Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 6 - Può far ben poco su Van de Beek, lasciato libero davanti a lui dai compagni di difesa. Salva sullo stesso olandese, poi a salvare lui è il palo.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - Balla in alcuni momenti del match, sbagliando o perdendo più di un pallone potenzialmente sanguinoso. Non perfetto.

Davinson SANCHEZ 5,5 - Quasi imbattibile in velocità, pur contro i velocisti degli olandesi, ma non sempre fa la cosa giusta nella gestione dei palloni difensivi.

Jan VERTONGHEN 5,5 - Lascia scoperta, in compartecipazione con Rose, la zona in cui Van de Beek si infila per andare a segnare. Poi esce per un colpo al naso (dal 38' Moussa SISSOKO 6,5 - Il suo ingresso porta maggiore consistenza fisica e peso specifico al centrocampo. E il Tottenham ne beneficia)

Kieran TRIPPIER 5,5 - Sforna un'infinità di cross, specialmente da calcio piazzato: non sempre è preciso, anche se trova le teste di Llorente e Alderweireld (dall'80' Juan FOYTH s.v.)

Christian ERIKSEN 4,5 - Assente ingiustificato in un'occasione così importante. Delude clamorosamente il Tottenham, che su di lui puntava per indirizzare le semifinali. Spento, sbadato, mai incisivo. Un mezzo disastro.

Victor WANYAMA 5 - In balia per almeno un tempo del gioco dell'Ajax, senza riuscire minimamente a metterci una pezza. E col pallone tra i piedi non va molto meglio.

Dele ALLI 5 - Come Eriksen, al di sotto dei propri standard. Un tacco a servire Eriksen in area è la giocata migliore della sua partita, poi va vicino al gol due volte. Per il resto, tante difficoltà.

Danny ROSE 5,5 - Arremba ammirevolmente, ma con scarso profitto. Ed è grave la dormita congiunta con Vertonghen che consente a Van de Beek di andare a segno (dal 79' Ben DAVIES s.v.)

Lucas MOURA 6 - Potrà anche portar troppo palla, giocare in maniera frenetica, tenere la testa bassa, ma è lui a suonare la carica a un Tottenham alle corde. Generosissimo.

Fernando LLORENTE 6 - Ha una sola, vera occasione e di testa non la sfrutta. Ma si fa perdonare con tanta grinta e buone giocate tecniche.

All. Mauricio POCHETTINO 5,5 - Fa quel che può con una squadra rabberciata. Lasciare la linea difensiva così sguarnita nel primo tempo, però, lo penalizza.

Tottenham Hotspur - Ajax AmsterdamGetty Images

Le pagelle dell'Ajax

Andre ONANA 6 - Spericolato nelle uscite alte, dove qualcosina rischia. Mai impegnato con particolare severità dagli avversari.

Joel VELTMAN 6,5 - Spesso sotto pressione, se la cava più che egregiamente. Nella ripresa salva l'Ajax con un paio di chiusure fondamentali.

Matthijs DE LIGT 7 - Si conferma difensore da top club, sfornando una prestazione esemplare tra anticipi e chiusure. Non trema nemmeno nei momenti di pressione del Tottenham.

Daley BLIND 6,5 - Benissimo anche lui. Si lascia sfuggire Lucas Moura solo una volta, nel primo tempo, ma per il resto è più che degno partner di de Ligt.

Nicolas TAGLIAFICO 6 - Meno decisivo di Veltman, ma comunque attento in ogni circostanza. Si limita a difendere, ma a inizio ripresa spaventa Lloris.

Frenkie DE JONG 7 - Presente praticamente in tutte le zone del campo. Aiuta i compagni ed è prezioso sia in copertura che in costruzione. Centrocampista totale, ma lo si sapeva già.

Lasse SCHONE 6 - Utile nel gestire il pallone e far viaggiare la manovra nel miglior momento dell'Ajax. Ten Hag lo toglie a metà ripresa (dal 65' Noussair MAZRAOUI 6 - Entra caldo in partita, iniziando l'azione che porta al palo di Neres)

Hakim ZIYECH 7 - Non è continuo, ma il suo zampino nella vittoria è più che evidente: fantastica l'imbucata che manda a segno Van de Beek (dall'86' Klaas-Jan HUNTELAAR s.v.)

Donny VAN DE BEEK 7 - Ancora una volta mortale negli inserimenti, tanto da firmare il gol che regala all'Ajax mezza finale. Tra centrocampo e attacco, almeno per buona parte del match, il padrone è lui.

David NERES 6 - Si accende a sprazzi, ma quando lo fa rischia di far male. Avvia l'azione del vantaggio e per un soffio non trova il raddoppio: il palo glielo nega.

Dusan TADIC 6 - Meno appariscente rispetto alla magica serata di Madrid. Si mette comunque a disposizione dei compagni, estraendo dal cilindro più di una giocata da campione.

All. Erik TEN HAG 7 - Il suo Ajax sa anche soffrire, non soltanto divertire. Meno bello del solito, specialmente nel secondo tempo, porta comunque a casa un successo vitale.