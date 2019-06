Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 6 - Una sola parata vera, peraltro non troppo difficile: su Robertson nel primo tempo. Non può opporsi a Salah e Origi.

Kieran TRIPPIER 6 - Si lascia scappare alle spalle Mané nell'azione che porta al rigore. Va a corrente alternata nella sua azione di spinta.

Toby ALDERWEIRELD 6,5 - In coppia con Vertonghen deve tenere a bada un Firmino a mezzo servizio e, dunque, il suo compito è evidentemente agevolato.

Jan VERTONGHEN 6,5 - Tiene bene la posizione e a inizio ripresa salva su Salah. Nel finale non riesce però a liberare l'area, venendo punito da Origi.

Danny ROSE 6,5 - Ottima proprietà tecnica, un paio di preziosismi di alta qualità e una spinta continua. Più dentro la partita rispetto al dirimpettaio Trippier.

Moussa SISSOKO 5 - Inizia come peggio non potrebbe, ovvero con il braccio largo che porta Skomina all'assegnazione del rigore, e fatica a riprendersi completamente (dal 73' Eric DIER s.v.)

Harry WINKS 6 - Dedito alla prima costruzione della manovra, cerca più volte di giocare in verticale con alterne fortune (dal 65' Lucas MOURA 6 - Porta maggior brillantezza all'attacco, creando più di una situazione pericolosa)

Dele ALLI 5 - Poteva, anzi doveva, essere la sua notte. Il trequartista inglese, però, è assente ingiustificato del match. E dire che ha anche diverse occasioni, sprecate malamente nei pressi dell’area di rigore. A ‘tradire’ in finale sono proprio i migliori del Tottenham: Alli ed Eriksen (dall'82' Fernando LLORENTE s.v.)

Christian ERIKSEN 5,5 - Prova a inventare calcio, ma raramente dona concretezza alle sue idee. Nel finale chiama Alisson a un gran volo su punizione, ma non basta per arrivare alla sufficienza.

Heung-min SON 6 - Il migliore tra gli attaccanti del Tottenham. Ci prova ammirevolmente in tutti i modi, ma non lascia il segno anche a causa di un grande Alisson.

Harry KANE 5,5 - Fa quel che può, ma la lunga inattività dai campi è più evidente che mai. Nullo nel primo tempo, qualcosina in più fa nella ripresa.

All. Mauricio POCHETTINO 6 - Perde per dettagli, per un gol dopo pochi secondi e un altro negli istanti conclusivi. Il gioco c'è, ma manca la finalizzazione.

Tottenham Hotspur v Liverpool – UEFA Champions League – Final – Wanda MetropolitanoPA Sport

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 7 - Disoccupato per più di un tempo, sale in cattedra nella parte finale del match con una serie di interventi non semplici. Il suo timbro nel trionfo è evidente.

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6 - Bel duello con Rose e salvataggio provvidenziale su Alli a inizio ripresa, ma soffre Rose. Ha il piede educato e lo si vede sia al tiro che al cross.

Joel MATIP 6,5 - Bene sia di testa che nei recuperi. Soffre qualcosa nei momenti di pressione del Tottenham, ma senza cedere.

Virgil VAN DIJK 7 - Lucido su tutti i ripiegamenti difensivi. Quando il Tottenham va in transizione, lui risponde presente. Guida con diligenza la difesa e dà un senso di tranquillità insieme ad Alisson.

Andrew ROBERTSON 6 - Ha freschezza fisica da vendere e lo dimostra. Vicino al gol nel primo tempo, difensivamente non si fa sovrastare.

Jordan HENDERSON 6 - Presenza costante in mezzo al campo. Tecnicamente non eccezionale, ma dà una mano a tutti i compagni da vero capitano.

FABINHO 5,5 - Fase di filtro non eccellente. Il Tottenham trova spesso il modo di portarsi al limite dell'area, senza che il brasiliano riesca a impedirlo.

Georginio WIJNALDUM 5,5 - L'indimenticabile notte contro il Barcellona è solo un ricordo. Quasi unicamente dedito alla fase difensiva, arranca un po' (dal 62' James MILNER 6 - Sfiora la rete del raddoppio, ma rischia anche di regalare un rigore al Tottenham per fallo su Rose)

Mohamed SALAH 6,5 - Non offre certo la miglior prestazione della carriera, ma è decisivo dal dischetto e un pericolo costante quando viene lanciato in profondità.

Roberto FIRMINO 5 - Come Kane recupera in tempo per la finale ma, come l'inglese, anche lui è evidentemente in condizioni non perfette. Si vede pochissimo ed esce a inizio ripresa (dal 58' Divock ORIGI 7 - Entra e, proprio come contro il Barcellona, lascia il segno. Sua la rete che chiude definitivamente i conti)

Sadio MANÉ 6,5 - Decisivo già dopo pochissimi secondi, quando porta Sissoko alla "follia" da rigore. Il più attivo e lucido del tridente di Klopp.

All. Jürgen KLOPP 7 - Dopo due finali perse si mette in tasca la sua prima Champions, anche se in maniera attendista e poco spumeggiante. Ma contava solo il risultato.