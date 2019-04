Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 7 - Decisivo nel respingere il rigore di Agüero e, contemporaneamente, nel tenere in vita il Tottenham. Poi si ripete su Sterling. Una sicurezza tra i pali.

Kieran TRIPPIER 6 - Sale il giusto, limitandosi più che altro a evitare che la sua zona diventi terra di conquista. Missione compiuta, nonostante qualche affanno con Sterling.

Toby ALDERWEIRELD 6,5 - Limita al massimo Agüero, costringendo l'argentino a girare al largo. Prestazione attenta e sicura.

Jan VERTONGHEN 6,5 - In coppia con Alderweireld soffre qualcosa quando il Manchester City si avvicina all'area, ma senza mai sbagliare. Bene anche lui.

Danny ROSE 5,5 - Controlla bene le iniziative di Mahrez e, soprattutto nel primo tempo, si propone in avanti. Col suo braccio largo in area, però, rischia di rovinare tutto già al 12'.

Moussa SISSOKO 6,5 - Fisicamente straripante, contrasta e riparte con la medesima efficacia. La sua presenza in mezzo al campo si sente eccome.

Harry WINKS 6 - Si guadagna la pagnotta. Gioca senza paura, vincendo alla distanza il duello con i più titolati centrocampisti avversari (dall'81' Victor WANYAMA s.v.)

Christian ERIKSEN 7 - Quando ha la palla tra i piedi qualcosa di buono nasce sempre, tra una sventagliata e un assist al bacio: quello per Son, delizioso, vale l'1-0.

Dele ALLI 6 - Lodevole per il suo dinamismo e per la sua presenza mentale nella partita, ma tecnicamente sa fare di più. Ha quasi subito la palla dell'1-0, ma la spara sopra la traversa (dall'87' Fernando LLORENTE s.v.)

Heung-Min SON 7 - L'uomo giusto al momento giusto. Ci prova più volte e alla fine trova il guizzo della vittoria. Con la sua staffilata mancina regala al Tottenham la possibilità di giocare per un pareggio senza reti a Manchester.

Harry KANE 6 - Con la sua sola presenza tiene in apprensione entrambi i centrali. Si guadagna falli e costringe Ederson a una gran parata, poi esce per infortunio (dal 59' Lucas MOURA 6 - Pochettino lo schiera nella posizione di Kane e lui fa il possibile per dimostrarsi all'altezza)

All. Mauricio POCHETTINO 6,5 - Impone alla sua squadra una mentalità offensiva, perde Kane ma non rinuncia ad attaccare. E alla fine porta a casa un successo vitale.

La conclusione di Son che regala l'1-0 al Tottenham sul Manchester City, Champions League, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Manchester City

EDERSON 5,5 - Bravo nel primo tempo sulla botta ravvicinata, ma centrale, di Kane. Nel finale è però disattento sul tiro di Son che costa la sconfitta.

Kyle WALKER 6 - Uno dei meno peggio di un Manchester City spento e abulico. Qualche errore non manca, ma almeno mostra di essere presente con la testa.

Aymeric LAPORTE 5,5 - Ha problemi abbastanza evidenti con gli attaccanti del Tottenham, tanto da prendersi un'ingenua ammonizione già nel primo tempo.

Nicolas OTAMENDI 6 - Leggermente meglio di Laporte, anche se pure lui, quando Kane gli si para davanti per proteggere il pallone, più di una volta deve ricorrere al fallo.

Fabian DELPH 4,5 - Fatica per tutta la gara, sbaglia tanto, costringe Kane a uscire per infortunio e, come se non bastasse, si perde Son nell'azione del gol decisivo. Molto male.

Ilkay GÜNDOGAN 5 - Gioca a basso ritmo, senza mai imporre un minimo di dinamismo alla manovra, e perde più di un pallone.

FERNANDINHO 5,5 - in mezzo al campo lavora per tre. Prova a chiudere gli spazi, rischia l'ammonizione, ma è sfavorito dal contesto generale.

David SILVA 5 - Piedi buoni, classe indiscutibile, ma poca concretezza. Delusione, come tanti suoi compagni (dall'89' Kevin DE BRUYNE s.v.)

Riyad MAHREZ 5 - Spento. Qualche spunto qua e là, giusto per far vedere di essere in campo, ma nulla che possa davvero spaventare il Tottenham (dall'89' Leroy SANÉ s.v.)

Sergio AGÜERO 5 - Mostra di avere voglia, ma combina poco per tutto il match. E, soprattutto, scialacqua la palla del vantaggio facendosi parare il rigore da Lloris (dal 71' Gabriel JESUS 5,5 - Ha un minutaggio ridotto a disposizione e non incide)

Raheem STERLING 6 - Il migliore del trio d'attacco di Guardiola, nonostante pure lui vada a sprazzi: si guadagna il rigore e nella ripresa costringe Lloris a un bel riflesso.

All. Pep GUARDIOLA 5 - Tiene bassi i ritmi, dimostrando di non voler rischiare nulla, ma gli va male. E perché inserire de Bruyne e Sané solo all'89'?