Le pagelle di Young Boys-Juventus 2-1: male Ronaldo e Bernardeschi, mentre Dybala accende la luce

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 – A un passo dal parare anche questo rigore. Sul secondo gol non ha colpe.

Juan CUADRADO 6 – Parte terzino, inizia pimpante, ma poi prende un colpo al ginocchio e deve abbandonare il campo. (Dal 23’ ALEX SANDRO 5,5 – Entra a freddo, commette il fallo da rigore, fatica a riprendersi. Nella ripresa risulta tra i migliori, visto che a sinistra domina. Ma l’errore del primo tempo resta grave)

Leonardo BONUCCI 5 – Accompagna Hoarau verso la porta e gli concede il tiro del 2-0. Un po’ troppo morbido rispetto al solito.

Daniele RUGANI 6 – Se la cava. Tutto sommato dietro è il migliore della Juventus. Pochi fronzoli.

Mattia DE SCIGLIO 5 – Abulico, fuori posizione, spesso distratto. Tre passi indietro (Dal 72’ DYBALA 7 – Entra e cambia la Juventus. Un gran gol e un'altra perla poi annullata. Tra le linee accende la luce e risveglia l’orgoglio bianconero)

Federico BERNARDESCHI 5 – Parte mezz’ala, si accentra molto, porta palla, ma senza logica. Fuori dagli schemi e anche poco preciso. Insufficiente.

Rodrigo BENTANCUR 5,5 – Insomma. Non trova la giusta posizione e galleggia in mezzo. Anche lui stranamente poco puntuale in alcuni appoggi.

Miralem PJANIC 5 – Un po’ sornione, un po’ molle, un po’ fuori forma. Gioca al 50% e si vede. (Dal 65’ EMRE CAN 6 – Dentro, si fa sentire, prova a caricare l’assalto finale).

DOUGLAS COSTA 6 – Nasce da un suo folle passaggio a tagliare l’area il rigore: Alex Sandro controlla male, ma lui ha le sue colpe. Nella ripresa comanda sulla corsia mancina. Tutte le iniziative migliori sono sue.

Cristiano RONALDO 4,5 – La classifica serata storta. Sbaglia tre gol facili nel primo tempo, enormi difficoltà nei controlli, centra un palo con un colpo di testa da due passi. E nel finale è in fuorigioco sulla bordata di Dybala che sarebbe valsa il 2-2. Un mezzo disastro stasera CR7.

Mario MANDZUKIC 5,5 – Gioca spesso spalle alla porta. Sui cross dalle fasce non riesce mai a colpire. Generoso come sempre, ma poco incisivo.

ALL. Massimiliano ALLEGRI 5 – Juventus un po’ troppo molle e poco concentrata. Dalle sue parole non si poteva immaginare un approccio del genere. Vero anche che viene tradito dai tanti errori in zona gol di Ronaldo.

===Le pagelle dello YOUNG BOYS===

WÖLFLI 6; MBABU 6, CAMARA 5,5, BENITO 6,5, GARCIA 6; SOW 6,5, LAUPER 6,5, AEBISCHER 6,5; NGAMALEU 7 (Dall’85’ SCHICK sv), HOARAU 7,5, FASSNACHT 6,5 (Dall’80’ BERTONE sv). ALL. SEOANE 7