Leo Messi vota in Italia? Spedita la cartolina elettorale da Recanati

Nell'ormai lontanissimo 1883, Angelo Messi, trisavolo di Leo Messi, partì da Recanati verso l'Argentina. E oggi, 136 anni dopo, la superstar del Barcellona è stata invitata a votare per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale della città originaria della sua famiglia.

Messi, che ha cittadinanza italiana, è iscritto all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero), e si è visto recapitare a Barcellona, città in cui risiede, la cartolina per le votazioni comunali del 26 maggio prossimo.

Francesco Fiordomo, sindaco di Macerata, ha commentato con un post su Facebook: "Qualche giorno fa è partita la cartolina per il concittadino illustre. Avendo la doppia cittadinanza, il 26 maggio potrebbe presentarsi a Recanati e votare per il nuovo sindaco e per il nuovo Consiglio comunale. Dopo la super doppietta e la finale di Coppa Campioni ad un passo, credo proprio che non ci farà la sorpresa. L'invito per la cittadinanza onoraria è partito da tempo".