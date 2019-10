Due filosofie societarie simili: la linea verde prima di tutto. Due sistemi di gioco simili: poco tatticismo, palla a terra e pedalare. Due terminali d’attaco simili, entrambi giovanissimi, dal fisico imponente. Nella splendida atmosfera dello Stade Pierre-Mauroy Lille e Chelsea, sulla carta, partono entrambe dallo stesso potenziale e il campo fino al 78’ sembra confermarlo: Tammy Abraham scherza con il destino e porta in vantaggio i Blues al 22’ nel giorno del suo 22° compleanno, mentre Osimhen sfrutta il suo stacco imperioso e riporta tutto in equilibrio al 33’.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma sale in cattedra Lampard, sempre più condottiero del suo Chelsea. Con tre cambi ultra-offensivi (Hudson-Odoi, Pedro e Kovacic), Frankie scombina i piani dei francesi e innesca la terza vittoria consecutiva dei londinesi tra Premier e Coppa di Lega, ancora firmata da Willian, già decisivo sabato contro il Brighton. Il brasiliano classe ’88 sembra un “vecchietto” rispetto all’età media della squadra in questo avvio di stagione (più volte vicina ai 21 anni), ma è il vero trascinatore del club di Abramovich in Champions League: dal settembre 2013 è stato coinvolto in più gol di qualsiasi altro Blues (10 reti e 5 assist). Con il successo sul Lille, il Chelsea si rilancia nel gruppo H dopo la brutta sconfitta all'esordio con il Valencia. Per i francesi sarà già decisivo il doppio confronto contro i Pippistrelli di Celades.

Il tabellino del match con le pagelle

LILLE-CHELSEA 1-2 (primo tempo 1-1)

LILLE (4-2-3-1): Maignan 5,5; Zeki 5,5, Celik 5, Gabriel 5,5, Fonte 6, Mandava 5; André 6 (dal 68’ Sanches 5,5), Soumaré 5,5; Ikoné 6 (dal 62’ Yazici 5), Araújo 5 (dal 73’ Xeka 6), Bamba 6, Osimhen 6,5. All. Galtier 5,5

CHELSEA (4-5-1): Kepa 6,5; Azpilicueta 6, Tomori 6, Zouma 5, Alonso 6,5; Willian 7 (dall’83’ Pedro s.v.), James 5,5 (dal 66’ Hudson-Odoi 6,5), Jorginho 6,5, Kanté 6, Mount 6,5 (dall’86 Kovacic s.v.); Abraham 7. All. Lampard 7



Arbitro: A. Kulbakov (Bielorussia)

Gol: 22’ Abraham, 33’ Osimhen, 78’ Willian



Assist: Tomori, Bamba, Hudson-Odoi



Ammoniti: James, Ikone

Tammy Abraham festeggia il gol dell'1-0 contro il Lille nel giorno del suo compleannoGetty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

22’ VANTAGGIO CHELSEA - Al termine di un lungo possesso palla dei Blues, Tomori lascia partire un cross dalla trequarti che pesca Abraham. Il classe '97, sul filo del fuorigioco, stoppa, si gira e batte Maignan. Il miglior modo per festeggiare il 22° compleanno per l’inglese

32’ PAREGGIO LILLE - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bamba, Osimhen salta più in alto di tutti e pareggia i conti. Battuto Kepa da distanza ravvicinata

45’ + 2’ PALO PIENO DEL CHELSEA - Splendida conclusione di Jorginho da fuori area a 10 secondi dal fischio di fine primo tempo. Sfortunato l'ex Napoli

51’ OCCASIONE LILLE – Da un’interessante calcio d'angolo ispirato dal solito Bamba, André trova una grande torsione indirizzando la palla sul secondo palo: Kepa ci arriva con la punta delle dita

78’ CHELSEA DI NUOVO IN VANTAGGIO - Hudson-Odoi si libera regolarmente dalla pressione di Yazici e pennella un cross teso: Willian si coordina e colpisce al volo. La palla rimbalza per terra e finisce alla spalle di Maignan con una traettoria infida. Secondo gol in 4 giorni per il brasiliano dopo il 2-0 al Brighton in campionato

Il migliore in campo

Abraham. Decimo gol in 10 partite in questa stagione, stasera il primo in Champions. I movimenti, la continuità nel rendimento e la fame di gol, per ora, fanno reggere il paragone con Didier Drogba. Ai posteri l'ardua sentenza sul ragazzone cresciuto nelle giovanili Blues.

Il peggiore in campo

Zouma. Salta in ritardo sull'incornata di Osimhen. In difficoltà su quasi tutte le incursioni dei francesi. Partita da dimenticare

Il momento social del match