Liverpool, applausi e rimpianti: gli azzardi di Klopp, i peccati di Salah e van Dijk e... Messi

La diapositiva che ci lascia in eredità Barcellona-Liverpool è la risata di Jurgen Klopp sulla punizione pennellata da Leo Messi. In un mix di ammirazione e rassegnazione, il tecnico del Liverpool si congeda dalla semifinale d'andata di Champions League con la consapevolezza di aver assistito a una buona partita, ma di aver portato a casa un risultato pessimo: il 3-0 (poteva essere 4-0 se non fosse stato per lo sciagurato Dembélé in extremis) viene analizzato con lucidità dall'allenatore tedesco che, al fischio finale, si ferma a complimentarsi con tutti i giocatori blaugrana:

" Abbiamo giocato una buona partita, ma nel calcio conta segnare e non concedere gol. Loro hanno segnato tre volte e noi zero, il risultato è questo e bisogna accettarlo. Devo però dire che i miei ragazzi hanno giocato una grande partita, la nostra prestazione è stata buona. Credo davvero che questa sia stata la nostra migliore prestazione in trasferta in Champions League. Ai ragazzi ho detto che sono orgoglioso di loro, mi sono piaciute diverse cose. In partite come le semifinali di Champions League non c'è niente di scontato. Abbiamo perso 3-0 ma torniamo a casa e pensiamo a recuperare. Sappiamo quanto sarà difficile, ma dobbiamo provarci [Jurgen Klopp] "

Le mosse di Klopp

Con il senno di poi, ma verrebbe da dire anche a priori vista la perplessità dilagante alla lettura delle formazioni ufficiali, gli azzardi di Klopp lasciano alcuni interrogativi: perché rinunciare a Firmino, Henderson e Alexander-Arnold dall'inizio? Se l'attaccante brasiliano non era al meglio della condizione - quando è entrato, al 78', si è reso subito pericoloso con un destro respinto sulla linea da Rakitic - a che pro schierare Wijnaldum centravanti? L'assenza del brasiliano nel primo tempo si è sentita e non era possibile chiedere di più a Wijnaldum, nel ruolo inedito di falso nueve, senza considerare la presenza di Origi e Shaqiri in panchina.

La delusione di Jurgen Klopp in Barcellona-Liverpool 3-0 di Champions LeagueGetty Images

I peccati di Salah e van Dijk

In certe sfide, sono gli uomini chiave a dover fare la differenza. Mohamed Salah, alla vigilia tanto atteso per il confronto con Messi anche in ottica Pallone d'Oro, sul 3-0 fallisce un gol a porta vuota: dettagli troppo rilevanti per non pesare come macigni nel discorso qualificazione, perché il 3-1 avrebbe reso meno proibitiva la rimonta dei Reds ad Anfield martedì 7 maggio. La scorsa stagione è stata la migliore in carriera per Salah in termini realizzativi (44 reti). Messi ha segnato di più nelle stagioni:

2018-2019: 48 (in corso)

2017-2018: 45

2016-2017: 54

2014-2015: 58

2012-13: 60

2011-12: 73

2010-11: 53

2009-10: 47

L'incredibile palo di Salah in Barcellona-Liverpool 3-0 di Champions LeagueGetty Images

Errori offensivi ma anche difensivi come quello di Virgil van Dijk, mister 85 milioni di euro, in preda alla sonnolenza sul perfetto lancio di Jordi Alba per Suarez, in occasione dell'1-0, con tre difensori ospiti a soccombere contro l'unico attaccante avversario in area di rigore.

Dettagli e fuoriclasse: Lionel Messi

Insomma, certi giocatori non possono tradire quando più conta e Jurgen Klopp sa bene che per consacrarsi come tecnico a livello mondiale gli manca l'ultimo step: quello che passa necessariamente dai successi e dalla gloria, da quei dettagli che, in caso di risultati positivi, eleggono qualsiasi allenatore a maestro di calcio, guru e abile stratega. Uno di questi dettagli si chiama Lionel Messi perché, in fondo, il calcio sa anche essere un gioco semplice: un fuoriclasse assoluto con due lampi può decidere una qualificazione e la conquista di un trofeo. E, molto banalmente, il Barcellona in campo aveva la Pulce, il Liverpool no.