Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri, Sturridge, Mané. All. Jürgen Klopp

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, A.Vidal; Messi, L.Suárez, Coutinho. All. Ernesto Valverde

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia)

Video - Liverpool, il mito di Anfield e della Kop: tra storia, leggenda e "You'll never walk alone" 02:23

Statistiche Opta

Il Liverpool proverà ad essere la terza squadra nella storia a rimontare un gap di tre gol in semifinale. Ci sono riusciti solo il Panathinaikos nella stagione 1970-1971 (ko contro la Stella Rossa 4-1 all’andata e vittoria 3-0 al ritorno) e proprio il Barcellona nella stagione 1985-1986 (ko 3-0 in Svezia in casa dell’IFK Göteborg e successo in casa per 3-0, con qualificazione ai tiri di rigore).

Solo in tre occasioni una squadra è stata eliminata dopo aver vinto con tre gol o più di scarto nella gara d’andata: l’ultima volta è stato proprio il Barcellona nei quarti della scorsa stagione, con la clamorosa eliminazione contro la Roma (4-1 all’andata, 3-0 al ritorno per i giallorossi). Nella stagione 2016-2017 fu invece il Barcellona a piazzare una clamorosa rimonta sul PSG dopo il ko per 4-0 a Parigi, prima del 6-1 al ritorno.

In quattro trasferte ad Anfield, il Barcellona ha vinto in due occasioni: nel 3-1 della fase a gironi della stagione 2001-2002, con una vittoria in rimonta grazie ai gol di Kluivert, Fábio Rochemback e Overmars dopo il vantaggio iniziale di Owen. L’ultimo successo è quello del Marzo 2007, agli ottavi, con l’1-0 targato Gudjohnsen, che non fu sufficiente però per il passaggio del turno: all’andata aveva vinto il Liverpool 2-1 al Camp Nou.

Video - Klopp show: "Quando sconfissi il Real Madrid e mi diedero un tavolo a Ibiza in un ristorante pieno" 00:29

In tutte le competizione europee, il Liverpool ha perso solo un incontro su 18 in casa nelle semifinali (14 vittorie e 3 pareggi nel parziale): l’unico ko interno è quello della stagione 1970-1971 nella Coppa delle Fiere contro il Leeds United per 1-0. Il Barcellona, invece, ha già vinto due gare in terra britannica in questa stagione: 4-2 in casa del Tottenham Hotspur nella fase a gironi e 1-0 in casa del Manchester United nell’andata dei quarti di finale. Nessuna squadra nella storia della competizione ha vinto tre volte in terra inglese nella stessa edizione.

Il Liverpool è imbattuto in casa in tutte le competizione nelle ultime 19 partite (16 vittorie e 3 pareggi nel parziale): l’ultima sconfitta interna è quella del 26 settembre 2018 con il 2-1 del Chelsea di Maurizio Sarri nel terzo turno di League Cup. I Reds hanno fatto meglio, con Klopp alla guida, solo tra il gennaio del 2016 e il gennaio del 2017 con 25 incontri senza sconfitta.

Video - Da Batistuta e Shevchenko a Messi e Ronaldo: i bomber più profilici del 21° secolo 02:59

Nella gara d’andata il protagonista è stato Lionel Messi che non aveva ancora segnato in carriera al Liverpool. I Reds sono diventati il 32esimo rivale a cui Messi ha segnato nella storia della competizione. Solo Raúl González ha fatto meglio, con l’ex giocatore di Real Madrid e Schalke 04 a segnare a 33 diversi avversari nella propria carriera in Champions.

Messi ha segnato 12 gol in questa Champions con la maglia del Bacellona, il suo record è di 14 nella stagione 2011-2012, stagione in cui il Barça vinse la Champions in finale contro il Manchester United a Wembley. Messi ha segnato 26 gol a squadre inglesi (6 in questa edizione) ed è il giocatore con più gol ai britannici nella storia della competizione.

Video - Klopp: "Messi? Per me è il migliore di sempre, superiore anche a Cristiano Ronaldo" 00:33

Il Liverpool ha subito solo due gol in casa in questa edizione di Champions, entrambi contro il PSG alla prima giornata della fase a gironi. Dal gol di Kylian Mbappé ad oggi, il Liverpool ha un’imbattibilità interna di 367 minuti. Non arriva a 5 partite consecutive in casa senza subire gol dall’ottobre 1984.

Il Barcellona ha vinto solo 5 delle sue ultime 18 gare in trasferta nella fase ad eliminazione diretta in Champions League (5 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte nel parziale). 4 vittorie su 5 sono state proprio in Inghilterra: due volte contro il Manchester City, contro l’Arsenal e contro il Manchester United (in questa stagione). L’unico successo non in Inghilterra è quello contro il PSG nell’aprile 2015 con il 3-1 targato Neymar e Luis Suárez (doppietta).