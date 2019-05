Impresa colossale del Liverpool che centra la nona finale di Champions League della sua storia, la seconda consecutiva, battendo 4-0 il Barcellona nella semifinale di ritorno. Le firme del trionfo dei Reds di Jurgen Klopp sono Origi e Wijnaldum, autori di una doppietta ciascuno. Qualificazione meritata per gli inglesi, anche alla luce di quanto si era visto nel match d'andata al Camp Nou. Delusione cocente per gli spagnoli che - a distanza di poco più di un anno - dicono addio alla Champions dopo avere subito una clamorosa rimonta: un anno fa l'avventura di Messi e compagni era finita ai quarti di finale contro la Roma.

La cronaca

Partenza su ritmi indiavolati del Liverpool che al 7' è già in vantaggio. Jordi Alba sbaglia un disimpegno e favorisce l'inserimento di Mané, Henderson salta Piqué con un dribbling secco e calcia: Ter Stegen respinge corto e sulla ribattuta Origi insacca con il destro. Tre minuti dopo i Reds chiedono un rigore per un contatto in area tra Sergi Roberto e Mané: Cakir lascia correre. Dopo un iniziale sbandamento il Barcellona si rianima e sfiora il pari al minuto 16 quando Messi, a tu per tu con Alisson, tenta un inutile dribbling su Van Dijk che gli soffia il pallone. Ter Stegen dice no a un sinistro di Robertson, poi in pieno recupero ecco la palla gol per Jordi Alba: servito da Messi, il terzino prova la girata in piena area ma Alisson gli chiude benissimo lo specchio in uscita.

Wijnaldum, Henderson - Liverpool-Barcelona - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesEurosport

A inizio ripresa il Liverpool piazza un uno-due micidiale che manda in tilt il Barça. Siamo al 54' quando Alexander-Arnold dalla destra mette in mezzo un traversone basso a centro area dove irrompe Wijnaldum: destro rasoterra di prima intenzione e niente da fare per Ter Stegen. Passano due minuti e il Liverpool cala il tris: cross dalla sinistra di Shqairi e incornata vincente dello scatenato Wijnaldum che spedisce il pallone sotto l'incrocio dei pali. Messi prova ad accendersi, ma Alisson è attento e mette in corner un suo sinistro sul primo palo. E al 79' ecco il 4-0 Liverpool: Alexander-Arnold batte un corner a sorpresa, difesa del Barcellona immobile e destro vincente da due passi di Origi per il 4-0. Assedio finale dei blaugrana, ma Van Dijk e compagni resistono e festeggiano una qualificazione che ha dell'incredibile.

Messi - Liverpool-Barcelona - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Il tabellino

Liverpool-Barcellona 4-0

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson (46' Wijnaldum); Henderson, Fabinho, Milner; Shaqiri (90' Sturridge), Origi (85' Gomez), Mané. All.: Klopp.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic (80' Malcom), Busquets, Vidal (75' Arthur); Messi, Suarez, Coutinho (60' Semedo). All.: Valverde.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia)

Reti: 7' Origi (L), 54', 56' Wijnaldum (L), 79' Origi (L).

Note - Recupero 4'+. Ammoniti Fabinho, Matip (L), Busquets, Rakitic, Semedo (B).

A breve il report completo del match.