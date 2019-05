Confermato: una Champions League così non si era mai vista. Neppure nella stranissima edizione del 2003/2004, quella degli outsider Porto e Monaco in finale. Tra rimonte e controrimonte, sorprese ed eliminazioni illustri, questa volta a fare festa è il Tottenham, che a 24 ore da quella del Liverpool sul Barcellona porta a termine un'altra rimonta storica, eliminando l'Ajax dopo il ko interno dell'andata. Un 3-2 che ha dell'incredibile: gli olandesi vanno avanti di due reti nel primo tempo grazie a de Ligt e Ziyech, si fanno recuperare in 4 minuti a inizio ripresa da una doppietta di Lucas Moura, sembrano poter resistere fino al fischio finale e invece, al minuto 96', subiscono la beffa delle beffe. La più atroce possibile. Sempre a opera di Lucas Moura, grandioso protagonista in assenza di Kane. Finisce qui la corsa del brillante Ajax di ten Hag, di de Ligt, di de Jong e di tutti gli altri gioielli della casa, eliminato proprio nell'unica occasione in cui si presentava da favorito. Continua nella maniera più impensabile, invece, quella del Tottenham, che per la prima volta approda in finale di Champions League. Applausi per tutti. Ma il 1° giugno, a sfidare il Liverpool al Wanda Metropolitano in un affascinante derby inglese, saranno gli Spurs.

La cronaca della partita

L'Ajax perde Neres nel riscaldamento (dentro Dolberg), ma non si scoraggia. Anzi, dopo 5 minuti il match è già indirizzato: angolo di Schone e stacco vincente di de Ligt, che lascia impietrito Lloris e realizza l'1-0. Il Tottenham risponde subito: tiro-cross ravvicinato di Son e palo pieno. Alli manca la porta da buona posizione, poi lo stesso Son si fa stregare da Onana a tu per tu con il portiere, che blocca anche il successivo sinistro di Eriksen. Alla mezz'ora, però, Tadic va a un passo dal raddoppio: ingresso in area e sinistro incrociato largo di pochissimo. Il 2-0 arriva comunque poco dopo, al 35', ed è un gioiello: Tadic serve in area Ziyech, che di prima intenzione fredda ancora Lloris con una botta mancina imprendibile.

Matthijs de Ligt bei Ajax Amsterdam – Tottenham HotspurGetty Images

Nell'intervallo Pochettino inserisce Llorente, e gli effetti dell'ingresso del basco si notano. Il Tottenham inizia a pressare e al 10' va in gol: contropiede Alli-Lucas Moura e l'ex PSG non sbaglia davanti a Onana. Tempo 4 minuti e arriva pure il 2-2: Onana salva su Llorente, poi pasticcia con Ziyech consentendo ancora a Lucas di andare a segno col sinistro. Tutto è incredibilmente riaperto. Il Tottenham ora ci crede, l'Ajax trema, ma trova la forza di sfiorare il 3-2 in contropiede: Ziyech prima grazia Lloris e poi, a 10 minuti dal termine, colpisce il palo. All'87' è invece Vertonghen a urlare la propria disperazione: prima Onana – con l'aiuto della traversa – e poi un salvataggio sulla linea gli negano il sorpasso. Sembra finita, ma al 6' di recupero Lucas Moura recupera al limite e incrocia mortalmente col sinistro alle spalle di Onana. È il gol del 2-3. È il gol che, contro ogni pronostico, spedisce il Tottenham a Madrid.

La statistica chiave

Solo 204 secondi separano il secondo gol di Lucas Moura dal primo. Un lasso di tempo che, con il senno di poi, si è rivelato fatale per l'Ajax.

Il tweet

Per Mauricio Pochettino sono lacrime di gioia...

Il migliore in campo

Lucas Moura. Uomo partita, in tutti i sensi. Leone in gabbia per tutto il primo tempo, nella ripresa si scatena mandando il Tottenham in finale da solo: la sua pazzesca tripletta vale un biglietto per il Wanda Metropolitano.

Il peggiore in campo

Dolberg. In campo all'ultimo secondo per il forfait di Neres nel riscaldamento, dimostra tutta la disabitudine a partite così. Prezioso nel sacrificio, ma sbaglia tanto e combina poco.

La dichiarazione

Matthijs de Ligt: "Non so che cosa dire, è un'eliminazione incredibile. Uscire in questo modo è difficile, eravamo a un passo dalla finale. Una cosa inspiegabile".

Il tabellino

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone (60' Veltman), de Jong; Ziyech, Van de Beek, Tadic; Dolberg (67' Sinkgraven). All. ten Hag

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier (81' Lamela), Alderweireld, Vertonghen, Rose (82' Davies); Wanyama (46' Llorente), Sissoko; Alli, Eriksen, Lucas Moura; Son. All. Pochettino

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Gol: 5' de Ligt (A), 35' Ziyech (A), 55' Lucas Moura (T), 59' Lucas Moura (T), 96' Lucas Moura (T)

Ammoniti: Sissoko, Dolberg, Rose, Ziyech

Note: