Giornata di ricorrenze in casa Milan, dove il 23 maggio non può certo essere considerata una data come tutte le altre. È il giorno, ad esempio, dello scudetto in rimonta del 1999 con Alberto Zaccheroni in panchina (si celebrea il 20esimo anniversario) e - soprattutto - della settima e ultima Champions League vinta dai rossoneri. Nel 2007 la squadra guidata da Carlo Ancelotti batteva 2-1 il Liverpool prendendosi la rivincita sui Reds dopo la clamorosa sconfitta di 2 anni prima a Istanbul. Una cavalcata entusiasmante e lunghissima partita addirittura dai preliminari complice la bufera Calciopoli dell'estate 2006. Una squadra zeppa di campioni e talenti: da capitan Maldini al futuro Pallone d'oro Kakà, da Pirlo a Nesta, da Seedorf a bomber Inzaghi. Vediamo che fine hanno fatto i protagonisti di quella partita.

L'abbraccio tra Kakà e Inzaghi - Milan-Liverpool Finale di Champions League 2007LaPresse

Cosa fanno oggi gli 11 titolari di Atene 2007

Nelson Dida - Preparatore dei portieri del Pyramids FC (Egitto)

Massimo Oddo - Alllenatore

Alessandro Nesta - Allenatore

Paolo Maldini - Direttore strategico dell'area Sport del Milan

Marek Jankulovski - Direttore sportivo del Banik Ostrava

Gennaro Gattuso - Allenatore del Milan

Andrea Pirlo - Commentatore tv, in lizza per allenare la Juventus Under 23 la prossima stagione

Massimo Ambrosini - Commentatore tv

Clarence Seedorf - Commissario tecnico del Camerun

Kakà - Studia da dirigente

Filippo Inzaghi - Allenatore

Cosa fanno oggi le riserve di allora

Zeljko Kalac - Preparatore dei portieri del Melbourne City

Cafu - Promotore di iniziative benefiche per bambini in Brasile

Kakhaber Kaladze - Sindaco di Tbilisi

Giuseppe Favalli - Allenatore

Serginho - Osservatore del Milan per il mercato brasiliano

Cristian Brocchi - Allenatore del Monza

Alberto Gilardino - Allenatore del Rezzato

L'allenatore

Carlo Ancelotti - Allenatore del Napoli

Lo strano destino di Maldini e Gattuso

Davvero curiosa la parabola di Paolo Maldini e Gennaro Gattuso. Il primo era sceso in campo con la fascia di capitano allo stadio Olimpico di Atene, il secondo formava un centrocampo da sogno completato da Pirlo, Seedorf e Ambrosini. Oggi, a distanza di 12 anni, il destino ha fatto in modo di riunire Maldini e Gattuso non più sul campo, ma in società seppure con ruoli profondamente diversi. L'ex difensore ricopre da poco meno di un anno il ruolo di direttore strategico dell'area Sport del Milan, l'ex centrocampista è diventato un allenatore che proprio domenica a Ferrara contro la Spal affronterà una delle partite più importanti della sua ancora giovane carriera. Come ha spiegato in modo molto efficace Maldini stesso in una recente intervista, tocca proprio a lui giudicare l'operato di Gattuso in un rapporto che inevitabilmente si è radicalmente trasformato rispetto al 2007. Un tempo compagni di squadra, ora i due sono diventati colleghi amici-nemici: e il futuro rossonero di Gattuso, nel bene e nel male, dipenderà anche dall'opinione di Maldini. Un equilibrio non semplice tra due uomini che in campo sono stati protagonisti - insieme - di mille battaglie.