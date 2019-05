Attimi di tensione fra la star del Barcellona Leo Messi e alcuni tifosi catalani dopo la sconfitta dei blaugrana in Champions League, a Liverpool. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo, l'episodio sarebbe accaduto a tarda notte nell'aeroporto della città inglese dove Messi è arrivato accompagnato da Pepe Costa, uno dei membri del suo staff.

L'attaccante argentino è, infatti, arrivato in ritardo in aeroporto a causa del controllo anti-doping. Proprio ai controlli di sicurezza, un piccolo gruppo di tifosi del Barça, deluso dalla sconfitta, ha rimproverato il capitano per l'eliminazione. Messi, deluso, li ha affrontati e solo l'intervento di Costa ha evitato che l'incidente degenerasse. In parallelo, un altro gruppo di tifosi, è venuto in difesa di Messi e lo ha applaudito.