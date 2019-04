Messi ci riprova. Tutto pronto per Manchester United-Barcellona, con Messi chiamato a trascinare ancora una volta i suoi in Champions League. Ai quarti di finale, però, l’argentino non riesce a convincere, con qualche partita a vuoto nelle ultime stagioni. Il talento della ‘Pulce’ non si può mettere in discussione, ma negli ultimi precedenti ha steccato in questa parte di stagione. Un problema di condizione fisica? Gli avversari sono ormai pronti a fronteggiare il suo talento? Il Barcellona non è più quella forza travolgente in Champions League? Proviamo a scoprire il perché Messi, come tutto il Barcellona, fatica ai quarti finale.

I quarti una maledizione per Messi? No, per tutto il Barcellona...

Messi non riesce più a segnare nei quarti di finale. Questa la causa principale delle eliminazioni del Barcellona in Champions League, con i blaugrana che hanno superato solo una volta questo ostacolo nelle ultime 5 stagioni. Nell’annata 2013-2014 fu l’Atlético Madrid dei miracoli ad eliminare il Barça, con i colchoneros ad arrivare fino alla finale di Lisbona. Nel 2015-2016 ancora l’Atlético a rovinare i piani dei blaugrana con una doppietta di Griezmann nel match di ritorno, annata che vide l’Atlético ancora una volta piazzarsi in finale. Nel 2017 fu la volta della Juventus che, con una partita praticamente perfetta all’andata, riuscì ad eliminare il Barcellona ai quarti, involandosi verso la finale di Cardiff. Una doppietta di Dybala e il gol di Chiellini fecero gioire lo Stadium, e anche al ritorno la coppia Bonucci-Chiellini resse l’urto senza subire gol al Camp Nou. Infine la Roma che, dopo aver perso 4-1 all’andata, riuscì a vincere 3-0 al ritorno con un’epica rimonta. Quattro eliminazioni nelle ultime cinque stagioni, troppo se ti chiami Barcellona. Messi non ha inciso, ma un po' tutta la squadra ha fatto cilecca.

Il Barcellona nelle ultime 5 stagioni di Champions

Stagione Risultato Avversario 2013-2014 Eliminato ai quarti Atlético Madrid 2014-2015 CAMPIONE 3-1 contro la Juventus in finale 2015-2016 Eliminato ai quarti Atlético Madrid 2016-2017 Eliminato ai quarti Juventus 2017-2018 Eliminato ai quarti Roma

Roma-Barcellona 3-0: una delle peggiori serate europee del Barça

Il Barcellona era sicuro di centrare la qualificazione in semifinale lo scorso anno. I giornali locali avevano festeggiato dopo il sorteggio: “Un Bombon” lo aveva definito Sport, il giornale di Barcellona. E dopo il 4-1 dell’andata sembrava impossibile poter rimontare. Ebbene... Al ritorno fu 3-0 per i giallorossi, che realizzarono una grande impresa grazie ai gol di Dzeko, De Rossi e Manolas.

Questa volta tocca al Manchester United: non l’avversario più duro del lotto, certamente, ma attenzione a possibili cali di tensione, soprattutto considerando la fase difensiva dell’ultimo periodo del Barça. 31 gol subiti in campionato, è la quarta difesa di Spagna dopo Atlético Madrid, Valencia e Getafe, a cui vanno aggiunti i 7 gol subiti in Coppa del Re e i 6 di Champions League. Mai così male per il Barcellona, parlando di gol subiti, dalla stagione 2006-2007.

Messi - Roma-Barcellona - Champions League 2017/2018 - ImagoImago

Messi alla caccia del gol ai quarti di finale

In tutte queste partite non c’è stato lo zampino di Messi. Ogni qual volta che il Barcellona si è presentato ai quarti, ecco che Messi si è preso 'una pausa’. Ma andando più nello specifico, anche nell’anno in cui il Barcellona riuscì a raggiungere la finale di Champions (2015, quella contro la Juventus) l’argentino non trovò la via del gol nelle due partite col PSG, per quanto ci sia stato un netto dominio dei bluagrana. L'ultimo gol realizzato ai quarti? L'ultima gioia dalla Pulce ai quarti è quella del 2013, quando segnò al Parco dei Principi contro il PSG di Ancelotti. Finì 2-2 con infortunio dello stesso Messi, che non fu disponibile per il ritorno: il Barcellona rischiò di uscire, ma l’1-1 del Camp Nou fu comunque sufficiente per passare il turno grazie ai gol segnati in trasferta. Da allora ha giocato 5 volte i quarti, quattro eliminazioni e 0 gol in 49 conclusioni tentate.

Un problema di condizione fisica o gli avversari sanno come fermare Messi?

Gli avversari sanno come fermare Messi? C'è chi ha imparato qualche contromossa per limitare il talento dell'argentino, ma dire che le difese d'Europa sappiano come fermare Messi resta (per ora) un'eresia. Non basta qualche partita storta. Il piano partita degli avversari del Barcellona, però, è più fluido e facile da attuare, considerando la staticità che ha avuto il Barça nelle ultime stagioni (poche novità, poche evoluzioni). C'è quindi un minimo di verità, considerando le poche evoluzioni tattiche messe in piedi negli ultimi anni da Valverde e, prima di lui, da Luis Enrique. Ma il vero nocciolo della questione è la condizione fisica di Messi e dei propri compagni. Questo è il momento clou della stagione ed arrivare con il serbatoio quasi vuoto, fa sempre la differenza. Messi e il resto della squadra hanno sempre avuto un calo importante in questa fase della stagione vuoi per le fatiche di campionato per l'eterna sfida con il Real Madrid, vuoi per gli obiettivi in vista: Mondiali, Europei, due edizioni della Coppa America. Gli Europei non contano per Messi, ma non è un caso che nella stagione nella stagione 2016-2017 (quella immediatamente successiva agli Europei di Francia), il Barcellona abbia alzato bandiera bianca lasciando sia la Champions che la Liga agli 'odiati' rivali del Real. C'è quindi un discorso da estendere a tutta la squadra, ma che vale anche e soprattutto Messi, vedi lo scorso anno quando smise di giocare ad alti livelli nel finale di stagione in vista del Mondiale. Ogni anno le gerarchie in Europa possono cambiare e tocca, quindi, a Messi cambiare la tendenza delle ultime stagioni. Il Barcellona si è preparato al meglio per questo obiettivo? Beh... La squadra di Valverde non sembra proprio essere al top in questo momento...

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo road to Madrid 19Getty Images

Il sogno: una finale Messi contro Ronaldo

Mai come quest’anno, la Champions ha un fascino particolare. Dopo aver ristabilito il tabellone tennistico, si sa già che Ronaldo e Messi potranno incontrarsi solo in finale. Una sfida eccezionale, considerando che i due non si affrontano nella finale della massima competizione europea da Roma 2009 (quando Ronaldo vestiva la maglia del Manchester United). Per Messi un motivo in più per cercare di trascinare i suoi in Europa e ritrovare la finale perduta, anche in ottica Pallone d’oro... Ronaldo ha chiesto la rivincita (questa volta in maglia Juventus), Messi riuscirà ad accontentarlo?

Il cammino di Messi vs Ronaldo dal 2009 ad oggi

Anno Lionel MESSI Cristiano RONALDO 2010 Semifinali Ottavi 2011 CAMPIONE Semifinali 2012 Semifinali Semifinali 2013 Semifinali Semifinali 2014 Quarti CAMPIONE 2015 CAMPIONE Semifinali 2016 Quarti CAMPIONE 2017 Quarti CAMPIONE 2018 Quarti CAMPIONE 2019 ??? ???