Messi: elongazione all'adduttore, rimane in dubbio per Barcellona-Inter

Elongazione muscolare all'adduttore sinistro per Leo Messi. Questo emerge dagli esami sullo stato di salute del fuoriclasse argentino, che ha giocato il primo tempo della partita vinta dal Barcellona contro il Villareal, in Liga. Lo riferisce il club catalano sul proprio sito. La società catalana riferisce che il giocatore è indisponibile e non specifica i tempi di recupero. Il problema muscolare mette in forte dubbio la partecipazione del numero 10 oper la sfida di Champions League contro l'Inter.

Come si è fatto male?

Già out nelle prime quattro partite del campionato spagnolo a causa di un infortunio al piede, Messi ha giocato mezz'ora contro il Borussia Dortmund e poi 45' contro il Granada. La prima da titolare è arrivata nel turno infrasettimanale contro il Villarreal: dopo 6' ecco l'assist per Griezmann, ma sul finire del primo tempo arriva il dolore all'addutore, che lo costringe a lasciare il match.