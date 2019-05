Messi fa 600 in carriera: 3-0 al Liverpool, il Barcellona vede la finale

Il Barcellona vede la finale. Contro il Liverpool, ad Anfield, mai dire mai, ma il Barcellona mette una seria ipoteca verso la finale del Wanda Metropolitano. Che battaglia nel primo tempo, ma ad avere la meglio sono i catalani grazie a Suarez, mentre il Liverpool fallisce un’occasionissima con Mané. Non si spiega l’assenza di Firmino, che non scende in campo neanche in avvio di ripresa. Il Liverpool, comunque, si riprende e ci vuole il miglior ter Stegen per evitare il gol del pareggio. Poi ci pensa Messi: una doppietta, raggiunge quota 600 gol in carriera e tutti a casa.

Cronaca

Ritmi alti al Camp Nou, con il Barcellona subito pericoloso con Rakitić in area, ma Matip chiude in angolo. C’è subito materiale per il direttore di gara, ma Kuipers non vede nessun fallo sul contatto in area tra Piqué e Mané. Anche il Barcellona chiede il penalty per un mani in area di Matip, ma l’arbitro lascia continuare. Klopp è costretto al cambio per l’infortunio di Keïta - dentro Henderson al suo posto - e al 26’ arriva il vantaggio del Barça grazie al gol di Suarez che si inserisce perfettamente sull’assist di Alba. Il Liverpool riparte come se niente fosse e al 35’ sfiora il pareggio con Mané che spreca, però, sul servizio di Henderson.

Suarez - Barcelona-Liverpool - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Il Liverpool parte subito alla ricerca del pari nella ripresa, ma ter Stegen si supera sulla conclusione di Milner. Il portiere tedesco è decisivo anche più tardi: prima col sinsitro da fuori area di Salah, poi sulla conclusione a botta sicura di Milner dopo il velo di Wijnaldum. Il Barcellona è pericoloso in contropiede, ma Vidal non sfrutta un bel servizio di Messi in profondità. Al 75’ arriva il raddoppio per i padroni di casa con il tap-in vincente di Messi dopo la traversa di Suarez. Il Liverpool perde la testa e subisce anche il terzo gol: a segno Messi con un magnifico calcio di punizione. Solo sul 3-0 i Reds ripartono, ma Rakitić salva sulla linea su Firmino mentre Salah colpisce in pieno il palo. In pieno recupero il Barcellona spreca anche l’occasione per realizzare il poker con Dembélé.

La statistica

600 - I gol di Messi in 14 anni di carriera con la maglia del Barcellona (in tutte le competizioni) dal 2005 ad oggi.

Il Tweet

A Messi mancava solo il Liverpool come vittima in Champions League tra le squadre inglesi affrontate...

Il migliore

Lionel MESSI - Le sue reti con il Barcellona sono 600, il suo bottino in Champions League sale a quota 112. Il primo gol è un sinistro comodo a porta vuota, il secondo è qualcosa di straordinario impossibile da descrivere a parole. Primi centri in carriera al Liverpool. E pensare che fino al 75' non era apparso particolarmente brillante. Giocatore infinito.

Il peggiore

Philippe COUTINHO - Qualche spunto nel primo tempo, poi nella ripresa sparisce letteralmente dal campo e sbaglia quasi tutti i palloni che tocca. Valverde non può far altro che toglierlo. Esce tra i fischi.

Tabellino

Barcellona-Liverpool 3-0

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto (90+3 Aleñá), Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, A.Vidal; Messi, L.Suárez (90+3 O.Dembélé), Coutinho (60’ Semedo). All. Ernesto Valverde

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez, Matip, van Dijk, Robertson; N.Keïta (24’ Henderson), Fabinho, Milner (85’ Origi); Salah, Wijnaldum (79’ Firmino), Mané. All. Jürgen Klopp

Marcatori: 26’ L.Suárez (B), 75’ e 82’ Messi (B)

Arbitro: Björn Kuipers (Paesi Bassi)

Ammoniti: 39’ Lenglet, 81’ Fabinho, 81’ L.Suárez, 86’ Alba

Espulsi: nessuno