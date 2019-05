Messi infinito: 14 anni dopo la prima volta, ecco il gol n° 600 col Barcellona

E pensare che fino al minuto 75 di Barcellona-Liverpool la partita di Lionel Messi era stata da 6 in pagella: qualche lampo, ma anche tante pause senza aver preso peraltro parte attivamente al gol del vantaggio. Poi è successo qualcosa di squisitamente “messianico”: gol da opportunista dopo la traversa di Suarez a finalizzare un’azione originata da un suo ricamo e soprattutto la fatata punizione a togliere le ragnatele dal sette e al contempo fulminare Alisson. Nel miglior momento del Liverpool, il miglior giocatore al mondo ha deciso di spostare gli equilibri dell’intera Champions League e di far venire gli occhi a cuoricino a tutti gli appassionati di questo sport,

Tabù infranto e cifra tonda: #Messi600

I due gol segnati dalla Pulce sono il 47esimo e il 48esimo di una stagione irreale, ma soprattutto la doppietta infilata al Liverpool ha consentito a Messi di raggiungere quota 600 gol con il Barcellona tra tutte le competizioni. Mancavano giusto giusto i Reds nel conto delle vittime illustri made in England: con i gol di stasera fanno 26 centri in 33 partite contro squadre inglesi, il suo bersaglio preferito. Che poi, quando si parla di Leo Messi, l’unica che si può fare è premere il tasto “F5” per aggiornare le statistiche personali.

14 anni dopo, il cerchio si chiude

Sembra una favola, ma la realtà supera qualsiasi forma di letteratura. Il primo maggio del 2005, infatti, il giovane e imberbe Lionel Messi da Rosario segnava la sua prima rete ufficiale con il Barça in un Barcellona-Albacete di Liga al Camp Nou. Scucchiaiata radiocomandata del “10” di allora Ronaldinho, morbido pallonetto con il piattone sinistro di Leo Messi: pubblico in delirio.

Un gol da predestinato, insomma, e a 14 anni di distanza è arrivata la doppietta che ha tramortito il Liverpool di Momo Salah, indirizzato la semifinale di Champions League e messo in chiaro le cose: per la corsa al prossimo Pallone d’Oro c’è un uomo solo al comando allo stato dell'arte.

600 come CR7 e noi fortunati testimoni

Ci perdonerete la retorica, ma nella settimana in cui Cristiano Ronaldo è arrivato a 600 reti in carriera grazie a uno splendido gol nel derby d’Italia Inter-Juventus e in cui Leo Messi ha agguantato la medesima cifra tonda con il Barcellona non ci resta che constatare la nostra fortuna. Stiamo vivendo l’epoca di due alieni del calcio e francamente possiamo solo testimoniare le loro paradisiache imprese.